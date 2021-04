Grupa Żywiec ma ambitne plany względem segmentu piw 0,0% (wywiad)

Obecnie piwa bezalkoholowe obok piw smakowych to najszybciej rosnąca część rynku piwa. W 2020 roku urosła blisko 20% w ujęciu ilościowym. Obie kategorie, chociaż rosną najszybciej, nie są jeszcze tak duże jak lagery, które wciąż stanowią blisko 80% sprzedaży piwa w Polsce.

Pandemia nie zahamowała rozwoju innowacji i konsumenckiego popytu na nowości segmencie bezalkoholowym. Również w pierwszym kwartale 2021 roku nie zwalniają tempa, a marzec wskazuje nawet na przyspieszenie wzrostu.

Polacy piją blisko 100 litrów piwa na osobę w ciągu roku, a długoterminowa demografia nie sprzyja dalszemu wzrostowi. Zadaniem Grupy Żywiec jest więc wprowadzać innowacje, dzięki którym przyciąga do piwa nowych konsumentów.

Piwa bezalkoholowe to już blisko 6% wartości sprzedaży piwa w Polsce. Ambicją Grupy Żywiec jest dalszy rozwój segmentu i utrzymanie pozycji lidera.



Grupa Żywiec Strefa 0%

Jak wygląda obecnie i jak może zachowywać się w 2021 roku i latach kolejnych segment piw bezalkoholowych?

Kiedy w 2018 startowaliśmy jako pierwsi z naszą Strefą Zero i pierwszą tak szeroką ofertą piw bezalkoholowych, wiele osób w branży otwierało oczy ze zdziwienia. Nie było wiary w potencjał tego segmentu. Dziś obok piw smakowych jest to najszybciej rosnąca część rynku. W ubiegłym roku urosła blisko 20% w ujęciu ilościowym. Największą siłą kategorii 0.0.% są źródła wzrostu, które wykraczają poza piwo do szeroko rozumianej branży napojowej. Piwo 0.0% często stanowi alternatywę wobec napojów ze względu na naturalny skład i mniej cukru niż napoje słodzone. Coraz częściej konsumentami piw bezalkoholowych są kobiety oraz młodsze pokolenia, co pozwala prognozować dalszy dynamiczny rozwój tego segmentu.

Czy i jak pandemia przyczyniła się do rozwoju tego segmentu rynku piwa? Polacy skupiając się na aspektach zdrowotnych zaczęli przerzucać się na piwa bezalkoholowe?

Pandemia nie zahamowała rozwoju innowacji i konsumenckiego popytu na nowości segmencie bezalkoholowym – wprost przeciwnie, co pokazuje dynamika wzrostu w ubiegłym roku. Również w pierwszym kwartale tego roku nie zwalniają tempa, a marzec wskazuje nawet na przyspieszenie wzrostu. Piwa 0.0.% mogą stanowić doskonałe umilenie czasu spędzanego w domu z najbliższymi, podczas codziennych czynności lub podczas realizacji swoich pasji. Rozszerzają znacznie wachlarz okazji wobec piwa alkoholowego. Oczywiście trend związany z troską o zdrowie, który pandemia wzmocniła dodatkowo, także sprzyja poszukiwaniu naturalnych, mniej kalorycznych produktów.

Jak Grupa Żywiec rozwija projekt Strefy Zero i jak ocenia jego efekty? Jaki był cel tego projektu?

Zdecydowaliśmy się jako pierwsi zainwestować w nowy segment, aby zgodnie z naszą wizją poprzez innowacje sprawiać by piwo było cały czas atrakcyjne dla konsumentów. Jak wiemy Polacy piją blisko 100 litrów piwa na osobę w ciągu roku, a długoterminowa demografia nie sprzyja dalszemu wzrostowi. Naszym zadaniem jest więc wprowadzać innowacje, dzięki którym przyciągamy do piwa nowych konsumentów w nowych okazjach, ale także trafiamy do dorosłych konsumentów innych kategorii. Piwo bezalkoholowe doskonale spełnia to zadanie.

Strefa Zero to przełomowa innowacja nie tylko dla rozwoju polskiego rynku piwa, ale także marketingu w punkcie sprzedaży. Rozpoczęliśmy budowanie nowego segmentu rynku z rozmachem na dużą skalę i z unikalnym platformowym podejściem do ekspozycji w punkcie sprzedaży. Nie tylko zaoferowaliśmy naszym konsumentom od początku szerokie portfolio 0.0.% - od lagerów przez piwa smakowe i radlery – ale także naszym klientom (właścicielom sklepów) zaoferowaliśmy zupełnie nowe podejście do ekspozycji produktów wyróżniające te produkty spośród zatłoczonej półki. Zadziałało kompleksowe podejście obejmujące lodówki, ekspozytory i wiele innych elementów dopasowanych do formatu sklepu czy lokalu.

Jesteśmy bardzo dumni z sukcesu Strefy Zero, który nie tylko potwierdzają wyniki sprzedaży czy dynamika rozwoju, ale także fakt, że nasz polski koncept został wdrożony przez Grupę HEINEKEN w kilkunastu krajach Europy. Zero Zone/ Zona Zero/ AlkoholFREIZone / Mondo Zero zaczęły działać na takich rynkach jak Niemcy, Austria, Francja, Bułgaria, Wielka Brytania, Irlandia, Serbia, Słowenia, Chorwacja, Bośnia, Portugalia, Włochy, Czechy, Słowacja.

Jakie dalsze plany rozwoju portfolio piw bezalkoholowych ma Grupa Żywiec? Jak duży jest to obecnie segment w całej kategorii piw Grupy (wolumenowo, ale też pod kątem przychodów ze sprzedaży) i do jakiego poziomu może zostać rozwinięty?

Piwa bezalkoholowe to już blisko 6% wartości sprzedaży piwa w Polsce. Naszą ambicją jest dalszy rozwój segmentu i utrzymanie pozycji niekwestionowanego lidera. Będziemy to realizować poprzez zapewnienie konsumentom możliwości wyboru, zawsze i wszędzie. Już teraz niemal wszystkie strategiczne marki Grupy Żywiec są obecne także w kategorii 0.0% - Żywiec, Heineken, Desperados i Warka Radler.

Z zapewnieniem konsumentom szerokiego wyboru wiążą się innowacje i stały rozwój oferty. W tym roku wprowadzamy 4 nowe produkty w kategorii 0.0%.

Nowy wariant marki Desperados – Desperados Virgin 0.0%. trafia do konsumentów poszukujących niebanalnych doznań smakowych, stanowiąc pierwszą bezalkoholową alternatywę w unikalnym świecie marki.

W sezonie 2021 radlery od Warki Radler ponownie zaskakują smakiem – wprowadzamy 2 nowe, nietypowe połączenia: Warka Radler 0,0% Kiwi z Pigwą oraz Warka Radler 0,0% Ananas z Cytrusami. Dwa nowe smaki (jeden o bardziej słodkim, drugi kwaskowatym profilu) uzupełnią portfolio lidera miksów piwnych w Polsce, które już od teraz składać się będzie z 6 różnych owocowych, orzeźwiających wariantów.

Kolejną nowością jest opakowanie Heineken 0.0% - butelka 0,33 ml, która odpowiada na trend chętniej wybieranych małych pojemności w przypadku piw bezalkoholowych. To wygodne opakowanie pozwoli na jeszcze bardziej elastyczne cieszenie się piwem 0.0%, gdy tylko ma się na to ochotę

Strategia wyboru 0.0% zakłada m.in. zwiększenie dostępności wariantów 0.0% wszędzie tam, gdzie dostępne są nasze wiodące marki w wariancie alkoholowym. Oprócz obecności w dedykowanych Strefach Zero oznacza to także promocję wariantów alkoholowych i bezalkoholowych w masowej komunikacji marketingowej, co możemy zobaczyć w najnowszej reklamie marki Żywiec oraz zwiększenie dystrybucji w kanałach sprzedaży.

Który z segmentów - piwa bezalkoholowe czy piwa smakowe – w portfolio Grupy Żywiec, jest obecnie segmentem rozwijającym się szybciej i w których z tych dwóch segmentów piw Grupa Żywiec pokłada większe nadzieje?

To trudne pytanie bo oba segmenty mają wysoką dynamikę sprzedaży i są dla nas równie ważne. Rynek piwa rośnie piwami smakowymi, a segment piw bezalkoholowych także najszybciej rośnie w bezalkoholowych smakowych wariantach. Już ponad 60% piwa bezalkoholowego w Polsce to piwa smakowe i miksy piwne.

Warto jednak pamiętać, że obie kategorie, chociaż rosną najszybciej, nie są jeszcze tak duże jak lagery, które wciąż stanowią blisko 80% sprzedaży piwa w Polsce.

Dlatego skupiając się mocno na bezalkoholowych i smakowych w tym roku postanowiliśmy także pozytywnie zamieszać w segmencie alkoholowych lagerów właśnie. Wprowadziliśmy na rynek zupełnie nowego Żywca Jasne Lekkie o niższej niż klasyczne jasne pełne zawartości alkoholu (4.5%) i mniejszej goryczce w transparentnej, wyróżniającej się na półce butelce.

Mamy ambicję na przyciągnięcie do lagera w tej nowej odsłonie młodszych dorosłych konsumentów i kobiety, którzy mają nieco inne upodobania smakowe niż starsze pokolenia.

Katarzyna Malczewska-Błaszczuk, Dyrektor ds. Marketingu i członek zarządu Grupy Żywiec, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w Marketingu i Sprzedaży. Przed objęciem stanowiska szefowej marketingu w Grupie Żywiec w lata 2015-2019 zdobywała doświadczenia za granicą pełniąc role Dyrektora Marketingu w Heineken Serbia oraz Commonwealth Brewery Ltd na Bahamach, gdzie odpowiadała za całe portfolio piw, win i alkoholi mocnych. Wcześniej Katarzyna pełniła role zarządcze w marketingu i sprzedaży Grupy Żywiec w tym funkcje Marketing Managera marki Tatra, marek regionalnych i innowacji oraz Dyrektora ds. Trade Marketingu. Zanim dołączyła do wiodącej firmy piwowarskiej przez 10 lat związana była z firmą Coca-Cola Poland Services. Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.