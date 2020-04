Grupa Żywiec nie ma problemów ze środkami ochrony dla pracowników i z płynnością produkcji

- Nie mamy na ten moment problemów z dostosowaniem się do tych nakazów. Zapewniliśmy środki ochrony pracownikom, a biura w zdecydowanej większości pracują zdalnie. Nie wpływa to na płynność produkcji - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Magdalena Brzezińska, Kierownik Działu Spraw Korporacyjnych, Senior Corporate Affairs Manager Grupa Żywiec.

31 marca premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie kolejnych zaostrzeń w związku z pandemią koronawirusa. Od 2 kwietnia stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie, o co najmniej 1,5 metra. Zapis dotyczy także zakładów przetwórstwa żywności. Istnieją obawy, że może to utrudnić i spowolnić pracę na liniach produkcyjnych.

Rząd na stronie gov.pl przedstawił informację, która ma nieco ułatwić pracę na liniach produkcyjnych w związku z wprowadzonymi zaostrzeniami.

" Pracodawcy mają obowiązek zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. Dotyczy to przede wszystkim stanowisk pracy poszczególnych osób, które muszą być oddalone od siebie, o co najmniej 1,5 metra. Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii” – czytamy w zaleceniach rządowych.

Branża spożywcza - jak większość sektorów w Polsce - zmaga się też z brakiem maseczek, rękawic i płynu do dezynfekcji, które - nawet w czasach sprzed epidemii - były używane w zakładach w ogromnych ilościach. Zakłady mają problem z zakupem, a ceny poszły w górę nawet o kilkaset procent.