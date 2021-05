Grupa Żywiec: otwarcie gastronomii to dla nas powrót do normalności

Od 28 maja restauracje mogą przyjmować gości w swoich wnętrzach. Jakie ma to znaczenie dla koncernów piwnych, wyjaśnia Magdalena Brzezińska, dyrektor ds. korporacyjnych w Grupie Żywiec.

Autor: Jakub Szymanek

Data: 28-05-2021, 10:07

Od 28 maja restauracje mogą przyjmować gości w swoich wnętrzach. Jakie ma to znaczenie dla koncernów piwnych, wyjaśnia Magdalena Brzezińska, dyrektor ds. korporacyjnych w Grupie Żywiec. / fot. shutterstock

Jakub Szymanek, portalspozywczy.pl: Od 28 maja restauracje mogą przyjmować gości w swoich wnętrzach, wcześniej od 15 maja mogły to robić w swoich ogródkach. Co otwarcie gastronomii oznacza dla koncernów piwnych?

Magdalena Brzezińska, dyrektor ds. korporacyjnych w Grupie Żywiec: Pełne otwarcie gastronomii to dla nas w pewnym sensie powrót do normalności. To kanał. który najbardziej cierpiał na ograniczeniach pandemicznych. Polacy są już bardzo stęsknieni możliwością spotkania się przy piwie w bezpiecznych warunkach oczywiście. Pierwsze reakcje rynku po otwarciu ogródków napawają nas optymizmem. Wielu klientów ponownie się otworzyło, a konsumenci też okazali duże ponowne zainteresowanie wizytami w lokalach.

Jak Grupa Żywiec przygotowywała się do otwarcia gastronomii?

W trakcie lockdownu stale pozyskiwaliśmy nowych klientów, chroniąc jednocześnie dotychczasowe partnerstwa i pracując nad utrzymaniem naszych lokali. W najtrudniejszym czasie pandemii wsparliśmy naszych klientów i dystrybutorów poprzez bezkosztowy odbiór przeterminowanych beczek z piwem, co wspierało płynność finansową klientów.

Wyposażymy naszych klientów w niezbędne do funkcjonowania narzędzia. Dzięki temu możemy zagwarantować serwowanie naszego piwa w odpowiednich warunkach – tak, aby tego roku nic nie zakłóciło radości z wypicia swojego pierwszego piwa pod chmurką.

Szczególnie meble stały się kluczowym elementem współpracy z naszymi klientami, ponieważ są warunkiem niezbędnym do ponownego otwarcia działalności po przerwie. Dosłownie do ostatnich minut przed otwarciem nasi koledzy z Serwisu Technicznego intensywnie pracowali nad perfekcyjnym przygotowaniem każdej instalacji na godzinę zero. Mamy wyjątkowy plan aktywizacji konsumenckich rozłożonych na pozostałe miesiące 2021. Przed nami Euro 2020, co z pewnością będzie okazją do dodatkowych spotkań w lokalach.

Czy niepewna przyszłość sektora HoReCa zmieniła strategię działania Grupy Żywiec w tym segmencie?

Pomimo zakazu konsumpcji w lokalach i częściowym lub całkowitym zamknięciu restauracji, barów i pubów gastronomia wciąż żyła swoim życiem w oczekiwaniu na lepsze jutro. Nasza aktywność w tym okresie skupiła się na zabezpieczeniu przyszłości biznesu i przygotowaniu klientów na dzień otwarcia. Gastronomia choć ma niewielki udział w sprzedaży piwa w Polsce jest ważnym kanałem, bo buduje doświadczenie konsumenta, kulturę piwną i wspiera budowanie marek. Cieszymy się, że możemy wrócić do rozwoju tego kanału wspólnie z klientami.

Od 4 czerwca będą mogły odbywać się koncerny z limitem do 250 osób. Podczas koncertów nie będzie jednak można spożywać napojów i jedzenia. Czy patrząc na te wytyczne Żywiec rozważa trasę koncertową Męskie Granie w tym roku?

Na ten moment nie mamy jeszcze informacji do przekazania.

Dziękuję za rozmowę.