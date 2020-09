Grupa Żywiec planuje sprzedać lub zamknąć Browar Zamkowy w Cieszynie

O planach zamknięcia browaru poinformował Tomasz Kopyra, członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych i autor bloga blog.kopyra.com, a potwierdziła to Magdalena Brzezińska, dyrektor ds. korporacyjnych Grupy Żywiec SA, w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim".

Grupa Żywiec wydała też oświadczenie w sprawie Browaru Zamkowego:

- Poinformowaliśmy pracowników Browaru Zamkowego Cieszyn o zamiarze zamknięcia browaru do końca pierwszego kwartału 2021, jeśli do tego czasu nie znajdzie się nabywca zainteresowany przejęciem spółki od Grupy Żywiec. Aktywnie działamy w kierunku sprzedaży i jest naszym priorytetem aby do takiej transakcji doprowadzić - czytamy w oświadczeniu Grupy.

- Zamiar ten jest podyktowany przeciwnościami rynkowymi wzmocnionymi dodatkowo przez pandemię. Segment piw rzemieślniczych, w którym działa browar został dotknięty przez związane z pandemią ograniczenie sprzedaży w gastronomii oraz zmianę zainteresowań konsumentów ze specjalności w kierunku dużych, znanych marek - podano.

- Dodatkowo przy narastających wyzwaniach rynkowych związanych z malejącą rentownością rynku piwa oraz wzrostem udziału mniej rentownych kanałów sprzedaży, Grupa Żywiec musi znacząco poprawić pozycję konkurencyjną. Oznacza to że musimy skoncentrować wszystkie zasoby na kluczowych obszarach i segmentach wzrostu, rezygnując z części aktywów, którym nie bylibyśmy w stanie zapewnić niezbędnych inwestycji w przyszłości - czytamy dalej.

- Jest to dla nas trudny proces zważywszy na pracowników jak i na dziedzictwo browaru w Grupie Żywiec i w rozwoju piwowarstwa. Będziemy go prowadzić z pełnym szacunkiem i w dialogu z pracownikami i związkami zawodowymi - zapewnia Grupa Żywiec.

Browar Zamkowy w Cieszynie to najbardziej tradycyjny Browar Grupy Żywiec. Do dziś przy produkcji piwa stosuje się tam otwarte kadzie fermentacyjne. Flagową marką Browaru w Cieszynie jest piwo Cieszyńskie pod którą dostępne są piwa w kilku różnych stylach. Oprócz tego Browar warzy piwo Brackie oraz Żywiec Porter.

Browar Zamkowy Cieszyn działa jako oddzielna jednostka organizacyjna, choć kapitałowo należy do Grupy Żywiec.

Powstał w 1846 z inicjatywy rodziny Habsburgów w dawnej rezydencji należącej do arystokratów. Jest to najstarszy polski browar, gdzie piwo warzy się wciąż metodami tradycyjnymi, przy użyciu otwartych kadzi fermentacyjnych, a poszczególne procesy warzenia odbywają się w komorach wydrążonych w górze zamkowej.