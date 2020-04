Grupa Żywiec: przez pandemię wystąpiły ryzyka zatorów płatniczych i dostępu do surowców, ale dbamy o ciągłość produkcji i dostaw

- Jesteśmy dzisiaj w zupełnie nowej rzeczywistości biznesowej, do której staramy się jak najlepiej dostosować. W odpowiedzi na epidemię podjęliśmy natychmiastowe działania ograniczające potencjalne ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz dla ciągłości biznesowej. Wdrożone zostały odpowiednie procedury w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, a także stosowne plany zapewniające ciągłość produkcji i dostaw. Podjęliśmy także szereg inicjatyw, aby zapewnić wsparcie placówkom ochrony zdrowia, naszym społecznościom lokalnym a także partnerom biznesowym, którzy ucierpieli w skutek epidemii – mówi prezes Grupy Żywiec, Francois-Xavier Mahot.

- Obok zapewnienia bezpieczeństwa naszym pracownikom, co pozostaje najważniejszym priorytetem, koncentrujemy się na maksymalnie elastycznym reagowaniu na zmieniające się uwarunkowania i na aktywnościach zmierzających do ograniczenia zauważalnego wpływu epidemii na biznes, w tym do zwiększenia przychodów, przy jednoczesnej ścisłej kontroli kosztów - dodaje.

Zarząd Grupy Żywiec podkreśla, że od połowy marca 2020 roku prowadzi bieżący monitoring sytuacji rynkowej, w szczególności skupiając uwagę na czynnikach, które w dłuższej perspektywie chronią działalność operacyjną oraz wynik finansowy i na działaniach zapobiegawczych.

Do głównych czynników ryzyka Grupa Żywiec zalicza ograniczenia w szerokim i swobodnym dostępie konsumentów do placówek handlowych, ograniczenia działalności gastronomicznej oraz zakaz organizacji imprez masowych, które w razie konieczności ich utrzymywania na obecnym poziomie przez dłuższy okres mogą łącznie wpłynąć na zmniejszenie się obrotów handlowych, co może mieć bezpośredni wpływ na spadek przychodów spółki.

Do czynników ryzyka należy również zaliczyć możliwości powstania tzw. zatorów płatniczych w rozliczeniach z klientami spółki, związane z ww. ograniczeniami działalności handlowej, bądź zaprzestaniem działalności gastronomicznej i wynikającymi z tego tytułu ograniczeniami w obrocie, a co za tym idzie w dostępie do środków finansowych, co z kolei może przełożyć się na trudności z utrzymaniem płynnej sprzedaży.

Grupa Żywiec zaznacza jednak, że na dzień publikacji raportu spółka nie zaobserwowała pogorszenia realizacji płatności od swoich klientów w porównaniu do sytuacji przed wystąpieniem epidemii.