Grupa Żywiec ruszyła z programem wsparcia dla dostawców na co wyda 250 mln zł

­­Program Wspieramy naszych dostawców o łącznej wartości ponad 250 mln złotych jest przeznaczony dla dostawców współpracujących z Grupą Żywiec. Obejmuje on trzy obszary: wsparcie finansowe poprzez zastosowanie mechanizmów umożliwiających utrzymanie płynności finansowej, dodatkowe korzyści dla przewoźników i kierowców współpracujących z firmą w postaci atrakcyjnych stawek ubezpieczeń oraz wsparcie rolników, od których zależy jakość podstawowego surowca wykorzystywanego do produkcji piwa.

Pierwszym filarem programu jest oferta wspierająca płynność finansową wszystkich stałych dostawców, bez względu na obroty i wysokość wystawianych faktur. Główną zaletą tej części programu jest możliwość uzyskania pieniędzy za fakturę nawet w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania przez Grupę Żywiec. Program realizowany wspólnie z Pekao Faktoring Sp. z o.o.

Dodatkowo dzięki współpracy z Grupą Żywiec przewoźnicy i kierowcy mogą skorzystać z atrakcyjnych stawek ubezpieczeń swoich naczep i ciągników siodłowych (tu zakres będzie się rozszerzał) wypracowanych wspólnie z firmą AON. Szeroka ochrona terytorialna czy możliwość rozłożenia składki na raty miesięczne to tylko niektóre korzyści oferty.

W ramach programu Wspieramy Naszych Dostawców Grupa Żywiec kieruje także swoje działania w stronę zapewnienia pomocy rolnikom uprawiającym jęczmień browarny w sposób zrównoważony. Program mana celu wsparcie rolników dotkniętych skutkami ekonomicznymi COVID-19. Firma przeznaczy blisko 5 mln złotych na wcześniejszy zakup przez słodownię Malteurop jęczmienia browarnego pochodzącego ze zrównoważonych źródeł. Zostanie on przeznaczony między innymi na potrzeby warzenia piwa SPECJAL.

- To dopiero początek i pierwszy etap zainicjowanego przez nas programu Wspieramy naszych dostawców. Mamy w planach kontynuowanie i stałe rozwijanie projektu o dodatkowe elementy wsparcia dla naszych partnerów, z którymi budujemy długofalowe relacje i którym zawdzięczamy możliwość realizowania naszej strategii w zmieniającym się środowisku. Chcemy, by nasi dostawcy mogli rozwijać własne biznesy, niezależnie od czynników zewnętrznych, na które nie zawsze mają wpływ.Program Wspieramy Naszych Dostawców to naturalny krok dla firmy, której celem jest szerzenie idei wzajemnego wsparcia i zachęcanie do tego samego inne firmy z rynku– mówi s, Dyrektor ds. Zakupów.