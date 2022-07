strefa premium

Grupa Żywiec stawia na innowacje i budowanie silnych marek (WYWIAD)

Autor: Jakub Szymanek

Data: 04-07-2022, 13:56

To, co robi różnicę w niepewnych czasach, to silne marki. W naszej strategii koncentrujemy się na budowaniu silnych marek, które mają mocny związek z konsumentami i są ekscytujące, aby przyciągnąć nowe pokolenia – stwierdził Simon Amor. Prezes zarządu Grupy Żywiec w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl ocenił m.in. obecną sytuację na rynku piwa w Polsce oraz opowiedział o strategii działania Grupy Żywiec.

Simon Amor, prezes zarządu Grupy Żywiec w rozmowie z nami ocenił m.in. obecną sytuację na rynku piwa w Polsce. / fot. materiały prasowe

Jakub Szymanek, portalspozywczy.pl: Spada sprzedaż piwa, natomiast trzy największe koncerny piwne w Polsce w tym sezonie wprowadziły już na rynek ok. 40 nowych smaków piw. Do tego dochodzą inne mniejsze browary i browary kraftowe. Jak wyjaśnić to zjawisko?

Simon Amor, prezes zarządu Grupy Żywiec: Rynek piwa w Polsce ewoluował i bardzo się zmienił w ciągu ostatnich kilku lat. Jest już jednym z najbardziej zróżnicowanych pod względem marek i produktów oraz konkurencyjnych w Europie. Przyczyną spadku rynku piwa pomimo takiego wzrostu innowacyjności jest fakt, że segmentem, który spada, jest lager, który stanowi 80% rynku. Jednocześnie najwięcej innowacji pojawia się w segmentach piw smakowych i miksów piwnych zarówno 0,0%, jak i alkoholowych. Przy dynamicznym wzroście kategorie te są wciąż stosunkowo niewielkie i nie rekompensują spadku lagera. Jest to odzwierciedlenie zmieniających się nawyków konsumentów. Młodsze pokolenia, choć lager znajduje się w ich repertuarze, wybierają chętniej ofertę we wspomnianych wyżej segmentach, ale tego rodzaju produkty kupowane są z mniejszą częstotliwością niż klasyczne jasne pełne.

Piwa smakowe i bezalkoholowe wśród trendów na rynku piwa