Grupa Żywiec: W ciągu kilku tygodni zebraliśmy 40 tys. butelek zwrotnych

Jakie trendy na rynku piwa będą najmocniejsze w tym roku, czy w związku z tym, że nadal przebywamy w domu zmieni się sposób konsumpcji i preferencje Polaków?

Pandemia pokazała, że teraz jeszcze silniej niż kiedyś odczuwamy potrzebę znalezienia radości i szczęścia w codziennym życiu, a także przebywania z drugim człowiekiem. Ciągły niepokój i obawa o przyszłość powodują, że pojawia się potrzeba przeżywania i korzystania z małych, codziennych przyjemności. Konsumenci są dziś bardziej świadomi swoich wyborów i stawiają na wysoką jakość produktów oraz dokonują uważnej selekcji spożywanych dań i napojów. Częściej wybierają marki premium i napoje bezalkoholowe, a także piwa o niższej zawartości alkoholu. Według danych Nielsena w 2020 roku rynek piwowarski wzrósł wartościowo o 3,1%. Pandemia wpłynęła także na zmianę przez konsumentów miejsca dokonywania zakupów na korzyść dla dyskontów.

Po jakie piwa częściej sięgają kobiety?

Z badań przeprowadzonych przez Grupę Żywiec wynika, że wśród kobiet, bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się piwa smakowe, radlery oraz piwa bezalkoholowe. Absolutnym faworytem pozostają tutaj jednak piwa smakowe z kategorii 0%. Panie sięgają po nie zdecydowanie częściej niż mężczyźni i stanowią aż 61% konsumentów, spożywających produkty smakowe z tej kategorii. Kobiety stosunkowo często piją także klasyczne piwa bezalkoholowe – według danych Grupy Żywiec, niemal połowa konsumentów sięgających po piwa bez alkoholu to kobiety.

Jak rozwija się akcja dotycząca butelek zwrotnych? Czy ta inicjatywa pomaga budować wizerunek marki?

Dziś w kampanii „Daj butelce drugie życie” bierze udział kilka tysięcy sklepów na terenie całej Polski. W czasie pandemii COVID-19, konsumenci chętniej sięgali po piwo w opakowaniach jednorazowych. Jest to związane przede wszystkim z ograniczeniami w działaniu sklepów oraz z koniecznością zachowywania społecznego dystansu. Z tego powodu, w 5 miastach, w których funkcjonują browary Grupy Żywiec zachęcaliśmy mieszkańców do oddawania butelek zwrotnych w specjalnych strefach. Oddając butelki, mieszkańcy mogli pomóc środowisku, wesprzeć służbę zdrowia oraz lokalne lokale gastronomiczne. Każda oddana butelka to 1 zł, którą przekazaliśmy na zakupy posiłków dla personelu medycznego z lokalnej gastronomii. Łącznie zebraliśmy blisko 40 tys. butelek i to w zaledwie kilka tygodni. Konsumenci po raz kolejny docenili możliwość oddania butelek zwrotnych bez paragonu, o czym świadczyły oddawane przez nich jednorazowo ilości – nieraz były to setki butelek zgromadzone przez nich w ostatnich tygodniach.

