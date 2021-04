Grupa Żywiec wchodzi w sezon z zyskami, choć przychody spadły

W pierwszym kwartale 2021 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Żywiec wyniosły 686,9 mln złotych.

Zysk netto grupy wyniósł 17,3 mln zł w pierwszym kwartale 2021 roku wobec 34,9 mln zł straty rok wcześniej.

Na wyniki firmy negatywnie wpłynął lockdown związany z pandemią, wyjątkowo zimna pogoda oraz brak ferii zimowych.

W pierwszym kwartale 2021 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 686,9 mln złotych wobec 770,1 mln złotych w takim samym okresie 2020 roku.

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2021 roku wyniósł 29 902 tys. złotych w porównaniu ze stratą z działalności operacyjnej w wysokości 20 238 tys. złotych w pierwszym kwartale 2020 roku.

Z kolei zysk netto grupy wyniósł 17,3 mln zł w pierwszym kwartale 2021 roku wobec 34,9 mln zł straty rok wcześniej.

Pomimo wzrostu sprzedaży marek premium Heineken i Desperados, na wyniki firmy negatywnie wpłynął lockdown związany z pandemią, wyjątkowo zimna pogoda oraz brak ferii zimowych. Grupa Żywiec wdrożyła oszczędne i elastyczne podejście do zarządzania kosztami, co częściowo ograniczyło negatywny wpływ tych czynników. Jednak utrzymujący się pod wpływem pandemii wysoki kurs Euro nadal negatywnie wpływa na wysokość zysku operacyjnego.

- Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i zachowanie ich dobrego samopoczucia pozostaje naszym absolutnym priorytetem. Wprowadziliśmy cały szereg działań, które umożliwiają funkcjonowanie biznesu w bezpieczny sposób. Chciałbym podziękować całemu zespołowi Grupy Żywiec za pełne zaangażowanie i poświęcenie, dzięki któremu szczególnie w tych trudnych czasach możemy każdego dnia dostarczać nasze produkty klientom i konsumentom – mówi Simon Amor, Prezes Zarządu Grupy Żywiec SA.

Grupa Żywiec dobrze przygotowana do sezonu

- Jesteśmy dobrze przygotowani do kluczowego okresu jakim jest dla nas sezon wiosenno-letni. Wprowadziliśmy na rynek atrakcyjne nowości, takie jak nowe smaki piw Desperados i Warka Radler w wariancie alkoholowym oraz Desperados Virgin 0.0% i nowe smaki Warki Radler 0.0%, które pozwolą nam umocnić przewagę w segmentach piw smakowych i bezalkoholowych. Mamy także ambicję, by zrewolucjonizować segment lagerów, który nadal stanowi większość rynku, z naszym nowym Żywiec Jasne Lekkie o niższej zawartości alkoholu - dodaje.

- Wszystkie nowości zostały bardzo dobrze przyjęte przez klientów i konsumentów. Cieszy nas również kontynuacja wzrostu piw premium. Bezpieczny powrót do interakcji społecznych i otwarcie gastronomii jest kluczowe dla naszej branży, zwłaszcza, że mamy rok wielkich emocji sportowych, które tradycyjnie sprzyjają spotkaniom przy piwie. W Grupie Żywiec jesteśmy gotowi, by aktywnie wspierać program szczepień, kiedy tylko pracodawcy będą mieli taką możliwość - mówi też prezes Grupy Żywiec.

Wskazuje, że w najbliższych miesiącach Grupa Żywiec skupi się na realizacji planów letnich zachowując jednocześnie bezpieczeństwo jako najwyższy priorytet i nadzieję na postęp programu szczepień oraz zmniejszenie restrykcji związanych z pandemią.

Grupa Żywiec podkreśla, że na jej działalność biznesową wpływa pogoda oraz pozostałe czynnik takie jak m.in. kursy walut, siła nabywcza konsumentów, struktura kanałów sprzedaży, na które wpływa epidemia koronawirusa. Niepewność związana z rozwojem sytuacji powoduje, że trudno jest dokładnie oszacować przyszłe wyniki Grupy.

Zarząd Grupy Żywiec do głównych czynników ryzyka wynikających z epidemii zalicza przede wszystkim potencjalne ograniczenia w szerokim i swobodnym dostępie konsumentów do placówek handlowych, ograniczenia działalności gastronomicznej oraz zakaz organizacji imprez masowych, które w razie konieczności ich utrzymywania przez dłuższy okres mogą łącznie wpłynąć na zmniejszenie się obrotów handlowych, co może mieć bezpośredni wpływ na spadek przychodów Grupy.

Zdaniem zarządu obiektywne trudności w imporcie surowców oraz eksporcie produktów Grupy związane z czasowym zamknięciem granic nie powinny znacząco rzutować na wynik roczny Grupy z uwagi na dostępność surowców ze źródeł krajowych oraz umiarkowany wpływ eksportu na jej roczny wynik finansowy.