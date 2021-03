Grupa Żywiec widzi potencjał i rozwija segment lagerów sesyjnych

Segment piw premium w Polsce to kategoria, która rośnie w dwucyfrowym tempie. Marka Żywiec dostrzegła także ogromny potencjał w segmencie sesyjnych lagerów, którego dynamika sprzedaży w Europie Zachodniej wzrosła w ostatnich latach o ponad 10 proc. To dlatego, Żywiec, stawiając na innowacje, ale również chcąc rozwijać kategorię piwa i uatrakcyjniać ją dla nowych konsumentów, postawił na nowy segment sesyjnych lagerów. W rezultacie na rynku pojawił się właśnie nowy produkt – Żywiec Jasne Lekkie.

Żywiec od lat wprowadza na rynek innowacje zmieniające kształt polskiego rynku piwa. W 2014 odkrył przed konsumentami bogactwo piwnego świata, zapoznając ich z piwnymi stylami. Żywiec miał także ogromny udział w tworzeniu segmentu piw bezalkoholowych. Wprowadzenie do sprzedaży bezalkoholowego lagera przyczyniło się do zbudowania tej kategorii w Polsce, a portfolio bezalkoholowych piw marki Żywiec szybko poszerzyło się o nowe warianty – Żywiec Sesyjne IPA 0,0% oraz Żywiec Białe 0,0%.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

– Od lat obserwujemy coraz większe zainteresowanie konsumentów piwami o niższej goryczce i zawartości alkoholu. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, stworzyliśmy sesyjnego lagera, czyli piwo o przyjemnym, delikatnym smaku, które może być ciekawą odmianą od bardziej goryczkowych piw. To gatunek piwa mało jeszcze popularny w Polsce, dlatego możemy śmiało stwierdzić, że rozpoczynamy budowę tej kategorii na szeroką skalę – mówi Katarzyna Malczewska-Błaszczuk, Dyrektor Marketingu w Grupie Żywiec.

Nowy Żywiec Jasne Lekkie to sesyjny, orzeźwiający lager o mniejszej goryczce i niższej zawartości alkoholu (4,5%). Swój złoty, słoneczny kolor oraz przyjemny charakter zawdzięcza specjalnie dobranej kompozycji łagodnych chmieli oraz filtrowaniu na zimno. Produkt sprzedawany jest w przezroczystej butelce, podkreślającej jego lekkość i orzeźwiające właściwości oraz puszce.

Piwo dostępne jest od 1 kwietnia br. w butelce 400 ml i puszce 500 ml.

Nowy Żywiec Jasne Lekkie otrzyma szeroko zakrojone wsparcie marketingowe. Za kreację oraz komunikację ATL odpowiada 2012 Agency, za działania digital i w mediach społecznościowych – agencja Feeders. Projekt opakowań został przygotowany przez agencję Global Shopper Marketing, odpowiadającą również za działania BTL marki. Kampanie dla Żywca planuje i kupuje dom mediowy Starcom. Działania PR prowadzi agencja HOPE.

Żywiec to największa marka w segmencie Premium w Polsce. Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce oraz lider w innowacyjnych segmentach piwa. Firma warzy piwo w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu, Browarze Warka, Browarze Leżajsk, Browarze Elbląg, Browarze Namysłów. Do najsilniejszych marek spółki obok Żywca należą Heineken, Desperados, Warka i Tatra. Ważną część oferty Grupy Żywiec stanowią piwa regionalne: Królewskie, Leżajsk, Specjal, Namysłów i Brackie. Grupa Żywiec jest także liderem rynkowym segmentu piw bezalkoholowych (Żywiec 0,0%, Heineken 0.0%, Warka Radler 0,0%). Firma powiązana jest z Grupą HEINEKEN.