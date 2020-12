Grupa Żywiec wsparła służbę zdrowia i gastronomię dzięki akcji ekologicznej

Pięć weekendów, 38 950 zebranych butelek, 39 000 zł przeznaczonych na zakup 1560 posiłków dla lokalnej służby zdrowia. Tak można podsumować tegoroczną odsłonę akcji Daj butelce drugie życie zorganizowaną przez Grupę Żywiec. Specjalne strefy zwrotu butelek stanęły w 5 miastach, w których codziennie warzone jest piwo Grupy Żywiec: w Namysłowie, Warce, Elblągu, Leżajsku oraz Żywcu. Za każdą oddaną butelkę Grupa Żywiec przeznaczyła 1 zł na zakup posiłków dla personelu medycznego z lokalnych restauracji.

- Sukces, z jakim spotkała się tegoroczna odsłona kampanii Daj butelce drugie życie sprawia, że jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowani do działania. Fakt, jak wiele osób okazało swoje zaangażowanie i zdecydowało się na udział w akcji świadczy o tym, że mały krok wykonywany przez tysiące osób może przynieść widoczne efekty i potwierdza, że choć nie możemy pomóc każdemu, to każdy może pomóc komuś. To właśnie dzięki mieszkańcom miast, w których stanęły strefy butelek zwrotnych, udało nam się kupić 1560 posiłków dla personelu medycznego w naszych społecznościach lokalnych. To niesamowity wynik, który pokazuje, jak bardzo jesteśmy chętni do angażowania się w tego typu wydarzenia i jak pozytywnie są one odbierane. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom oraz lokalnym władzom, które tak chętnie włączyły się w naszą akcję – mówi Magdalena Brzezińska, Dyrektor ds. korporacyjnych Grupy Żywiec.

W mobilnym punkcie można było zwracać bez paragonu butelki takich marek jak Żywiec, Warka, Warka Radler, Tatra, Specjal, Królewskie, Leżajsk, Brackie Żatecky Pils oraz EB. Cały proces odbywał się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa epidemicznego – nie trzeba było wchodzić do środka strefy, by oddać butelki, dodatkowo obsługa stref zapewniała każdemu maseczki ochronne i płyny do dezynfekcji rąk. Wszystkie butelki od razu po odebraniu poddawano dezynfekcji.

Grupa Żywiec od lat promuje butelki zwrotne, które są najbardziej przyjaznymi dla środowiska opakowaniami piwa. Dlaczego? Butelka zwrotna może być użyta nawet 25 razy w ciągu 5 lat bez żadnego dodatkowego przetworzenia. W 2019 roku Grupa Żywiec zorganizowała Świąteczną Zwrotkę Ż, którą realizowała w Żywcu. Dzięki zebranym wówczas butelkom posadzono w mieście specjalne drzewa tlenowe. Kampania Daj butelce drugie życie to jedno z działań firmy w ramach strategii zrównoważonego rozwoju „Warzymy lepszy świat”, a jej nadrzędnym celem jest zachęcenie do oddawania butelek zwrotnych w sklepach, które dzięki kampanii przyjmują je na co dzień bez paragonu. Już dziś bierze w niej udział kilka tysięcy sklepów z całej Polski. Aktualna lista sklepów znajduje się na stronie www.zwrocbutelke.pl.