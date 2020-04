Grupa Żywiec wspiera puby, restauracje i bary, które serwowały piwo

Krynica Vitamin chce uruchomić produkcję płynu do dezynfekcji rąk

Aby pomóc właścicielom i pracownikom lokali przetrwać ten dramatyczny czas Grupa Żywiec we współpracy ze swoimi kluczowymi partnerami firma zaoferowała swoim klientom możliwość zwrotu nieotwartych kegów z piwami Grupy Żywiec i zwrot całości poniesionych przez nich kosztów.

- Mamy nadzieję, że pozwoli to barom i restauracjom ograniczyć straty, które w obecnej sytuacji są nieuniknione. W normalnych warunkach cały zespół sprzedaży robił wszystko, żeby barmani i kelnerzy mogli zaoferować jak najświeższe i najlepsze piwo swoim gościom. Dziś, kiedy nie mogą tego zrobić, chcemy stanąć po ich stronie i pozwolić im oddać piwo, którego nie będą mogli sprzedać z uwagi na krótki, zaledwie trzymiesięczny termin przydatności do spożycia – mówi Tadeusz Puchała, dyrektor ds. gastronomii w Grupie Żywiec.

Od początku marca coraz mocniej ograniczony jest zakres i możliwości społecznych interakcji – początkowo zamknięte zostały szkoły i przedszkola, jednak szybko dołączyły do nich centra handlowe, urzędy, instytucje kultury, a w ostatnim tygodniu wprowadzony został niemal całkowity zakaz zgromadzeń. Jest to jeden z głównych sposobów przeciwdziałania przenoszeniu się wirusa i w ogromnym stopniu dotyka on obiektów gastronomicznych, pubów i barów, które zostały zamknięte z dnia na dzień.

Takie działanie znajduje także pozytywny odbiór wśród właścicieli barów i restauracji, którzy są dziś w najtrudniejszej sytuacji.

- Jesteśmy z Grupą Żywiec od wielu lat i cieszę się, że w trudnych czasach możemy liczyć na pomoc. To dowodzi o szczerości współpracy i mocnych fundamentach - mówi Paweł Kowalewski, prezes Mex Polska.

W ciągu zaledwie kilku dni zespół sprzedaży skontaktował się z ogromną większością obsługiwanych przez nas barów i restauracji i zaproponował pomoc. Według szacunków Grupy Żywiec wspólnie z partnerami z dystrybucji grupa odbierze łącznie nawet 25 tys. beczek piwa o łącznej wartości ponad 5 milionów złotych.