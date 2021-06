Grupa Żywiec zamieniła niesprzedane piwo w biogaz

Piwo, które nie sprzedało się w trakcie zamknięcia gastronomii, Grupa Żywiec zamieniła w biogaz, który zasili zieloną energią kolejne warki w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu.

Niesprzedane piwo w zamienione w biogaz; fot. shutterstock.com

Przy pomocy oczyszczalni zlokalizowanej w Browarze w Żywcu, piwo, które musi zostać zniszczone nie kończy swojego życia, lecz zamienia się właśnie w źródło zielonej energii. Dzięki temu nic się nie marnuje, a to co nie może zostać użyte, wraca do obiegu. To nie wszystko - dzięki ponownemu użyciu piwa jako surowca do produkcji biogazu Browar ogranicza także emisje CO2 do atmosfery.

Podczas, gdy energia elektryczna wykorzystywana w Browarze pochodzi z odnawialnych źródeł, biogaz wykorzystywany jest w Browarze jako źródło zielonej energii cieplnej. - Arcyksiążęcy Browar w Żywcu dysponuje własną kotłownią, gdzie głównym paliwem jest gaz ziemny. Drugim paliwem jest biogaz, który produkujemy w naszej oczyszczalni ścieków. Nawet 13% energii cieplnej wytworzonej w naszej kotłowni pochodzi ze spalania biogazu. Pod względem ciepła jesteśmy samowystarczalni – wytworzone ciepło jest wykorzystywane do warzenia piwa i ogrzewania wszystkich naszych budynków – mówi Paweł Bernatek, dyrektor Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu.

