Grupa Żywiec potwierdziła zakończenie produkcji piwa w leżajskim browarze wraz z końcem sierpnia. Pierwotnie miał być to czerwiec, ale w związku z zainteresowaniem ze strony inwestorów, działalność browaru przedłużono. Grupa Żywiec nie zdecydowała się jednak na przyjęcie oferty od żadnego z zainteresowanych podmiotów.

- Teraz mniejsza grupa pracowników utrzymuje sprawność techniczną browaru i bezpieczeństwo podczas gdy my kontynuujemy rozmowy z inwestorami zainteresowanymi naszym majątkiem w Leżajsku - mówi "Rzeczpospolitej" Magdalena Brzezińska , rzeczniczka Grupy Żywiec.

W browarze pracowało 110 osób. Grupa Żywiec zapewnia, że odchodzący z zakładu pracownicy otrzymają pakiety odpraw, wsparcie finansowe i szkoleniowe.

Zamknięcie Leżajska i sprzedaż majątku zakładu to ostateczny etap wielomiesięcznej walki o utrzymanie produkcji w browarze, jaką prowadziły lokalne władze na czele z Wójtem Gminy Leżajsk.

Jak ujawnił nam pod koniec sierpnia Krzysztof Sobejko, Grupa Żabka wraz z Gminą Leżajsk chciały przejąć Browar w Leżajsku od Grupy Żywiec. Chciały, bo jak wynika z upublicznionej przez wójta korespondencji, Żabka została...wyłączona z procesu negocjacji. Pisaliśmy o tym w tekście: Żabka mogła przejąć słynny browar. Dlaczego nie doszło do porozumienia?

- Nie mieliśmy wątpliwości, że Grupa Żywiec jest zdeterminowana żeby zlikwidować browar. Pojawił się więc pomysł żeby przejąć go jako gmina, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że sami nie udźwigniemy tego finansowo. Stąd poszukiwania inwestora, który gwarantowałby rozwój. Dzięki wsparciu Polskiego Towarzystwa Gospodarczego dotarliśmy do Żabki, która moim zdaniem gwarantowała to, że browar mógłby się rozwijać. Oprócz utrzymania produkcji piwa doszłyby zapewne dodatkowe marki pod logo Żabki. Załoga miałaby pracę, a rynek i sieć dystrybucji w postaci 10 tys. sklepów byłyby gotowe od razu - mówił nam niedawno samorządowiec.