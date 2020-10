Grupa Żywiec ze wzrostem przychodów i spadkiem zysku operacyjnego po III kwartałach 2020 r.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2020 roku przychody Grupy wzrosły o 6 procent w porównaniu do analogicznego okres 2019 roku, podczas gdy koszty produkcji i opakowań wzrosły o 13 procent. Jest to związane przede wszystkim z przyspieszeniem wzrostu mniej rentownych kanałów dystrybucji oraz wzrostem udziału opakowań jednorazowych w strukturze sprzedaży i negatywnym wpływem kursów walut. Pomimo wdrożonych działań o charakterze oszczędnościowym i lepszych wyników w trzecim kwartale, Grupa zanotowała spadek zysku operacyjnego o 9 procent.

-W ciągu minionych 9 miesięcy 2020 roku staraliśmy się przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i partnerom, jednocześnie szybko dostosowując plany do zmieniającej się sytuacji. Funkcjonujemy w czasie ogromnej niepewności na rynku spowodowanej rozwijającą się epidemią oraz dużymi zmianami w zachowaniach konsumentów. Częściej robią dziś zakupy w sieciach dyskontowych i chętniej wybierają piwo w opakowaniach jednorazowych. To wpływa na rentowność Grupy - powiedział Francois-Xavier Mahot, Prezes Grupy Żywiec SA.



-Dzięki świetnej pracy naszych zespołów szybko dostosowaliśmy sposoby działania i plany marketingowe do nowej sytuacji, co pozwoliło nam przyspieszyć wzrost w segmencie premium i osiągnąć jednocyfrowy łączny wzrost przychodów. Jednak wzrosty przychodów i wdrożone inicjatywy oszczędnościowe nie zrównoważyły negatywnego wpływu wzrostu kosztów na poziom zysku. Dodatkowo doświadczamy negatywnego wpływu osłabionej złotówki na nasz wynik.– dodał Mahot.

Obserwując rosnącą niepewność w otoczeniu i dalszy wzrost kosztów, Grupa Żywiec podjęła działania mające na celu wzmocnienie pozycji konkurencyjnej i skupienie na źródłach przewagi. Firma uruchomiła program transformacyjny zakładający uproszczenie biznesu, koncentrację zasobów na kluczowych obszarach działania i rezygnację z niestrategicznych aktywów, które nie przyniosłyby oczekiwanego zwrotu w obecnej rzeczywistości.

W ostatnim czasie Grupa Żywiec podpisała list intencyjny wyrażający zamiar sprzedaży na rzecz Van Pur S.A. 100% udziałów w spółce Browar Braniewo Sp. z o.o, wraz z prawami do marek „Kuflowe”, „Braniewo” i „Jasne że Pełne” oraz aktywów związanych z produkcją tych piw. Finalizacja tej transakcji jest uzależniona od zgody Prezesa UOKiK i wymaga pomyślnego zakończenia procesu due diligence.