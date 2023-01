Prawie 32-letnia historia Żywca na warszawskiej giełdzie dobiegła końca. Grupa kontrolowana przez Heinkena złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie wszystkich akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym.

Grupa Żywiec zadebiutowała na warszawskiej giełdzie 24 września 1991 roku.. fot. shutterstock

Zarząd Grupy Żywiec podał, że 27 stycznia 2023 roku spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie.

Heineken ogłosił przymusowy wykup akcji Żywca

Heineken International B.V ogłosił w styczniu przymusowy wykup 73.458 akcji Żywca, po 486,12 zł za akcję.

Żądający wykupu posiadał bezpośrednio 10.197.879 akcji spółki, stanowiących 99,2848 proc. ogólnej liczby akcji spółki.



Przymusowy wykup rozpoczął się 16 stycznia 2023 r. Dzień wykupu został ustalony na 19 stycznia 2023 r.

GPW zawiesza obrót akcjami Grupy Żywiec

W związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki Grupa Żywiec S.A., Zarząd GPW zawiesił obrót akcjami tej spółki, oznaczonymi kodem „PLZYWIC00016” - od dnia 16 stycznia 2023 r.

Zlecenia maklerskie na akcje spółki Grupa Żywiec S.A., przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 13 stycznia 2023 r. (włącznie), straciły ważność. Zlecenia maklerskie na akcje spółki Grupa Żywiec S.A., od dnia 16 stycznia 2023 r., nie były przyjmowane.



Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Heineken o przymusowym wykupie akcji Żywca

W dniu 23 listopada Heineken International B.V. z siedzibą w Amsterdamie nabył akcje spółki Grupa Żywiec S.A. w ramach pierwszej fazy wezwania ogłoszonego w dniu 15 listopada 2022 roku, w wyniku czego udział Heineken w spółce wzrósł z 9.588.514 akcji spółki, reprezentujących ok. 93,3522% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 9.588.514 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 93,3522% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki do 10.179.959 akcji Spółki, stanowiących ok. 99,1104% akcji w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 10.179.959 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 99,1104% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W konsekwencji, w dniu 23 listopada 2022 roku Heineken osiągnął i przekroczył próg 95% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Więcej o wezwaniu na akcje Grupy Żywiec i jego konsekwencjach pisaliśmy w tekście: Dlaczego Heineken chce zdjąć z giełdy Grupę Żywiec? Są 3 powody

