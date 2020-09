Grupa Żywiec zwołuje walne ws. polityki wynagrodzeń zarządu i rady nadzorczej

Browar Pilsweizer wprowadza do portfolio piwo partnerskie na wyłączność

- Celem Polityki jest: 1) kompleksowe usystematyzowanie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać im przyznane, 2) przyciąganie, motywowanie i utrzymanie w zatrudnieniu wykwalifikowanych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, 3) zapewnienie zgodności interesów Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z interesami Spółki i jej akcjonariuszy, 4) wspieranie realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz przyczynianie się do utrzymania przez nią stabilności oraz stałego wzrostu jej wartości – czytamy w projektach uchwał.

- Polityka w sposób adekwatny uwzględnia ogólne warunki pracy i płacy obowiązujące w Spółce, tak aby zapewnić synergię wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z wynagrodzeniem innych pracowników Spółki, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnic dotyczących kwalifikacji, zakresów obowiązków i odpowiedzialności Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, a także z uwzględnieniem wymagań rynkowych oraz potrzeby pozyskania i utrzymania na tych stanowiskach osób z najwyższymi kwalifikacjami oraz odpowiednim doświadczeniem – czytamy dalej.

Wynagrodzenia członków zarządu może obejmować: stałe składniki wynagrodzenia, dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne, zmienne składniki wynagrodzenia oraz wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych. Członkowi Zarządu mogą zostać przyznane wszystkie te składniki bądź też tylko niektóre z nich, o czym decyduje Rada Nadzorcza.

- Stałe składniki wynagrodzenia powinny zostać określone w takiej wysokości, aby zapewniać konkurencyjne warunki pracy i płacy względem innych podmiotów na rynku oraz zapewnić utrzymanie w Spółce wykwalifikowanej kadry menadżerskiej. Istotnym elementem stałego wynagrodzenia mogą być świadczenia pozapłacowe oferowane przez Spółkę Członkom Zarządu – wynika z projektów uchwał.

- Wynagrodzenie zmienne ma stanowić motywację do działań Członków Zarządu zmierzających do osiągania wysokich i stabilnych wyników finansowych Spółki w strategicznych obszarach jej działalności, przy jednoczesnym uwzględnianiu przez Spółkę interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań ukierunkowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie - czytamy.