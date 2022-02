Grzaniec Galicyjski Bezalkoholowy na stacjach paliw MOYA

Kubek gorącego grzańca o zerowej zawartości alkoholu do kupienia na wynos to nowatorski projekt, który powstał we współpracy JNT Group i spółki Anwim. Grzaniec Galicyjski Bezalkoholowy dostępny jest na wybranych stacjach paliw MOYA prosto z warnika. Grzaniec dostępny jest solo lub w zestawach z paluszkami serowymi. Projekt ma charakter sezonowy i stanowi jeden z obszarów współpracy spółek JNT Group i Anwim.

Autor: oprac. Jakub Szymanek

Data: 04-02-2022, 12:46

Grzaniec Galicyjski Bezalkoholowy dostępny jest na wybranych stacjach paliw MOYA / fot. materiały prasowe

Grzaniec Galicyjski Bezalkoholowy to produkt JNT Group, oparty na tradycyjnej recepturze łączącej korzenne przyprawy ze słodyczą miodu i nutą cytryny.

– Kategoria win grzanych rozwija się systematycznie, ale Grzaniec Galicyjski o zerowej zawartości alkoholu odnotowuje w bieżącym sezonie skokowe wzrosty sprzedaży – wyjaśnia Janusz Arentowicz, Dyrektor Sprzedaży, Członek Zarządu JNT Group.

– Doceniają go przede wszystkim amatorzy win grzanych, którzy nie chcą lub nie mogą pić alkoholu. Jego właściwości rozgrzewające doskonale sprawdzają się zimą w podróży, stąd pomysł na sprzedaż na stacjach paliw MOYA, należących do spółki Anwim, naszego partnera biznesowego – dodaje.

Grzaniec Galicyjski Bezalkoholowy dostępny jest na wybranych stacjach paliw MOYA

W tym sezonie na wybranych stacjach paliw MOYA kierowcy i podróżni mogą kupić Grzaniec Galicyjski Bezalkoholowy na wynos, podobnie jak kawę czy herbatę. Aby zachować jego rozgrzewającą moc, nalewany jest prosto z warnika, a serwowany w kubkach o pojemności 250 ml. Grzaniec Galicyjski Bezalkoholowy dostępny jest również w zimowych zestawach z paluszkami serowymi oraz standardowych butelkach

Projektowi towarzyszy kampania marketingowa w mediach społecznościowych, a jego sprzedaż wspierana jest materiałami POS: plakatami i wklejkami bezpośrednio na stacjach paliw biorących udział w projekcie.