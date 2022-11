Widzimy rosnącą świadomość konsumentów i chęć sięgania po produkty regionalne jakości premium. Coraz więcej osób świadomie przychodzi po okowity i pyta o nie w lokalach gastronomicznych - mówi Grzegorz Pińczuk, właściciel gorzelni rzemieślniczej z miejscowości Długie, nieopodal Sanoka.

Grzegorzem Pińczukiem, właściciel i Mistrz Gorzelnictwa w Podkarpackiej Destylarni Okowity. fot. mat. pras.

Podkarpacka Destylarnia Okowity podsumowuje 2022 rok

Zbliża się koniec niełatwego dla większości producentów, ale i konsumentów roku. O mijającym roku w gorzelnictwie i planach na najbliższą przyszłość rozmawiamy z Grzegorzem Pińczukiem, właścicielem i Mistrzem Gorzelnictwa w Podkarpackiej Destylarni Okowity.

Marcin Młodożeniec: Panie Grzegorzu, kończy się kolejny, „nietypowy” rok.

Jak pan ocenia wpływ sytuacji za wschodnią granicą na rynek gorzelniczego kraftu?

Grzegorz Pińczuk: No cóż, z naszej perspektywy największe obawy były związane z ruchem turystycznym. Osoby odwiedzające Bieszczady to nasi główni klienci. I rzeczywiście, przez pierwsze miesiące od wybuchu wojny osób odwiedzających Podkarpacie było mniej, jednak potem sytuacja wróciła do normy, lecz całościowo, widać pewne spadki w obrotach.

Co wpływa na wzrost cen alkoholi rzemieślniczych?

No tak, w państwa przypadku niewielka odległość od granicy z pewnością ma znaczenie, a wojna ma bezpośredni wpływ na zachowania klientów. Wydarzenia za wschodnią granicą niosą za sobą także konsekwencje ekonomiczne…

Tak, wzrost cen dotyka nas coraz mocniej, ale pamiętajmy, że na wzrost cen wpływa nie tylko wojna na Ukrainie. To proces znacznie bardziej złożony. Obecnie wzrost cen to nie tylko droższe surowce roślinne, ale dosłownie wszystkie obszary związane z naszą produkcją w tym butelki, opakowania, transport. Najwięcej obaw mamy jednak w związku z galopującymi cenami nośników energii w tym także samej energii elektrycznej. Jesteśmy też blisko rolników, widzimy, co serwuje nam wszystkim rynek nawozów. Niestety, jeżeli sytuacja na rynku paliw, energii i nawozów nie ustabilizuje się w najbliższych kilku miesiącach to spodziewajmy się znacznego wzrostu cen zbóż, warzyw i owoców w przyszłym sezonie. Surowce roślinne zbierane latem i jesienią 2023 roku mogą być naprawdę bardzo drogie, co jeszcze bardziej spotęguje inflację.

Podkarpacka Destylarnia Okowity o okowitach premium

Rozumiem. Obawy są uzasadnione. Czy są mimo wszystko jakieś pozytywy?

Widzimy rosnącą świadomość konsumentów i chęć sięgania po produkty regionalne jakości premium. Coraz więcej osób świadomie przychodzi po okowity i pyta o nie w lokalach gastronomicznych. Liczymy, że wzrost całego rynku zrekompensuje ewentualne ograniczenie zakupów przez obecnych klientów.

Wybrane okowity Podkarpackiej Destylarni Okowity, fot. PDO

Mimo nietypowego roku, sporo się działo na rynku alkoholi rzemieślniczych. Które wydarzenia, w których brała udział PDO były dla pana najistotniejsze?

W tym roku najbardziej dumni jesteśmy z naszego zaangażowania w Muzeum Fabryka Wódki uruchomionego niedawno w Krakowie. Jest to bardzo eleganckie miejsce, autentyczne, zrealizowane na prawdziwych eksponatach w miejscu dawnego Polmosu. Mamy tam swój mały udział w postaci doradztwa, opisów oraz planowania układu dla rozmieszczenia poszczególnych eksponatów w części „Gorzelnia”. Mój tato jako doświadczony gorzelnik był głównym konsultantem dla tej części muzeum. Jest tam też część gastronomiczna, w której można spróbować naszych alkoholi. Z niecierpliwością czekaliśmy na otwarcie muzeum. Żyliśmy tym wydarzeniem od momentu pierwszego spotkania z bardzo pozytywnie nastawionymi do projektu a zarazem konsekwentnymi i precyzyjnymi w swych działaniach właścicielami całego kompleksu. Końcowy efekt całego przedsięwzięcia jest świetny, zaskakujący, miejsce jest na pewno godne polecenia.

Oprócz tego, cieszymy się z medali i wyróżnień w konkursach na okowity w tym okowity ziemniaczane oraz wyników naszych alkoholi uzyskanych na tegorocznym Warsaw Spirits Competition.

Jeden z produktów który został stworzony w naszej destylarni dla marki zewnętrznej zdobył Grand Prix całego konkursu WSC. Uznano go za najlepszy z ponad trzystu sześćdziesięciu ocenianych alkoholi. Mogę tylko powiedzieć, a właściwie wykrzyczeć: „BARDZO DZIĘKUJEMY !!!”

Ciekawym doświadczeniem było też stworzenie - dedykowanych na imprezy biegowe - Okowit Rzeźnika. Udało się z tej okazji, dzięki zmianom w procesie destylacji, stworzyć nowe trunki na znanych nam już surowcach.

Nalewka Rzeźnika, fot. PDO

W co inwestuje Podkarpacka Destylarnia Okowity?

A jakie projekty dziś głównie zajmują Podkarpacką Destylarnię Okowity?

Skupiamy się teraz na leżakowni. Samo pomieszczenie jest już gotowe i oddane do użytkowania. Jest to najniższa kondygnacja piętrowej użytkowanej kiedyś słodowni w naszej gorzelni. Beczki też już czekają. Niebawem będziemy je zalewać destylatami zbożowymi. W pierwszej kolejności destylaty trafią do świeżych, mocno wypalanych beczek dębowych, ale finiszowanie produktu będzie przebiegało w beczkach po winie.

Trwa także mała przeprowadzka. Przenosimy nasz sklep firmowy do sąsiedniego budynku. Będzie tu też sala degustacyjna i kilka historycznych eksponatów. Planowane otwarcie to kwiecień 2023 roku.

Nowości od Podkarpackiej Destylarni Okowity

Brzmi świetnie. A czy pojawią się w najbliższym czasie jakieś nowości produktowe?

Tak, niedługo wprowadzimy do sprzedaży nalewkę dereniową. Surowiec pozyskujemy z dwóch okolicznych plantacji, z upraw ekologicznych. Maceracja już trwa. Pierwsze próby są bardzo obiecujące. Do tego stopnia, że zastanawiam się, czy nie zrobić również wódki smakowej, bo przy obecnej mocy trunek jest bardzo dobry. No i ma piękny kolor – głęboka, mocna czerwień. Oczywiście dereń macerowany jest w destylacie, w zasadzie jest to mieszanka dwóch destylatów zbożowych i jednego owocowego. Trunek pojawi się w sprzedaży za kilka miesięcy. Jest przed nami jeszcze jeden projekt dotyczący kolejnego nowego produktu, ale myślę że o tym projekcie opowiemy tuż przed premierą za kilka miesięcy.

Okowita z gruszek z Podkarpackiej Destylarni Okowity, fot. 40procent.pl.

Rynek gorzelniczego kraftu w 2023

No to znamy już część planów PDO. A cała branża? Jak pan myśli, czy i jak szybko będzie rozwijał rynek gorzelniczego kraftu w 2023 roku?

Po trudnym starcie tuż przed epidemią, w kolejnym okresie rynek zaczynał się już stabilizować i sytuacja wyglądała obiecująco a teraz… może być niestety trudniej. Mimo to jest nieźle. Widzimy to po zamówieniach na destylacje kontraktowe – od innych przedsiębiorców, dla których produkujemy alkohole sprzedawane potem pod innymi markami.

To pokazuje, że rynek na wysokoprocentowe alkohole rzemieślniczej jest, ale trudno określić jego potencjał w tych niepewnych czasach. Wszystkich czeka trudna walka o jak najmniejsze podnoszenie cen, a sprawy nie ułatwi kolejny wzrost akcyzy. To wszystko powoduje, że jest bardzo trudno przedstawiać szczegółowe prognozy jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość.

Zakładam więc, że wzrosty będą, ale nie będzie to rozwój bardzo dynamiczny. Wysoka inflacja, niestabilna sytuacja geopolityczna, to wszystko, niestety, działa negatywnie. Klient może być bardziej ostrożny podczas zakupów.

Wszyscy jednak oczekujemy, że nastąpi pewne uspokojenie i stabilizacja. Wówczas będzie można bardziej odpowiedzialnie i realnie wszystko planować.

I tego sobie życzmy. Dziękuję za rozmowę i trzymam kciuki.

Dziękuję.

