Od ponad 100 lat Irlandczycy 17 marca świętują Dzień Świętego Patryka. Obecnie święto jest hucznie obchodzone w wielu krajach, a jego nieodłącznym elementem w celebracji stało się piwo, a dokładnie ciemny stout, Guinness, który zyskał miano kultowego piwa na Dzień Świętego Patryka.

17 marca świętujemy Dzień Świętego Patryka. / fot. unsplash

Kim był Święty Patryk?

Według przekazów św. Patryk urodził się w V wieku najprawdopodobniej w Walii. W wieku 16 lat został wzięty w niewolę przez irlandzkich piratów, którzy wywieźli go do Irlandii i zmusili do pracy jako pasterz. Przez lata zniewolenia szukał oparcia w religii. Podczas pobytu w niewoli Patryk usłyszał we śnie głos zapewniający go, że niedługo będzie mógł bezpiecznie wrócić do domu. Zainspirowany tym doświadczeniem, uciekł do oddalonego o 200 mil portu, gdzie przekonał jednego z kapitanów, aby zabrał go z powrotem do Anglii. Kilka lat później miał usłyszeć we śnie kolejny głos, wzywający go do powrotu do Irlandii. Patryk tak też uczynił i wrócił do Irlandii jako misjonarz, a następnie wprowadził na wyspie chrześcijaństwo w miejsce wierzeń i tradycji celtyckich.

Zdaniem wielu badaczy kultury to właśnie od św. Patryka wywodzi się powszechne używanie trójlistnej koniczyny jako symbolu Irlandii. Miała ona być używana przez niego do nauczania o roli Trójcy Świętej. Według wierzeń jest on również odpowiedzialny za to, że na wyspie nie ma węży, bo miał je wypędzić do morza po tym, gdy próbowały mu przeszkadzać w 40-dniowym poście na szczycie góry.

Dlaczego świętujemy Dzień Świętego Patryka?

Od 1903 roku Irlandczycy na całym świecie 17 marca świętują Dzień Świętego Patryka. Ma to korzenie w legendzie, zgodnie z którą Święty Patryk miał kiedyś trafić do pubu, a raczej karczmy, ponieważ wówczas nie funkcjonowały puby, w którym barmanka oszukiwała gości i nie dolewała tyle, ile dolewać powinna. Św. Patryk postraszył ją ogniami piekielnymi i od razu się poprawiła. Na pamiątkę tego wydarzenia pije się dzban św. Patryka.

Święto narodziło się jednak poza granicami Irlandii, a pierwsza parada na cześć Św. Patryka odbyła się w Bostonie w 1737 roku. Obecnie irlandzkie święto narodowe i religijne jest obchodzone nie tylko w Irlandii, ale również w wielu innych krajach na całym świecie.

Piwo typu stout - czym się wyróżnia i jak smakuje?

Tego dnia również w Polsce puby wypełnione są po brzegi. Raczej próżno szukać tam Polaków. Puby tego dnia są zapełnione przez Brytyjczyków mieszkających na co dzień w kraju nad Wisłą, którzy raczą się tam piwem, a dokładnie irlandzkim ciemnym stoutem. A jak smakuje piwo Irlandczyków?

Styl dry stout to hit eksportowy prosto z Irlandii, którego wręcz synonimem jest Guinness Draught. Jest to lekkie, gładkie, przede wszystkim słodowe piwo z dominacją nut kawowych i czekoladowych. Bardzo sesyjne piwa, czemu sprzyja niskie wysycenie. To właśnie dry stouty polecam do degustacji z racji Dnia Świętego Patryka. Wspomniany styl jest bardzo szeroko dostępny, dlatego polecam także spróbować przedstawicieli tego stylu w wykonaniu małych polskich browarów rzemieślniczych – mówi Michał Sułkowski, autor bloga „Kilka słów o piwie”. Warto pamiętać, że z Irlandii pochodzi jeszcze jeden styl, Irish Red Ale, również przede wszystkim o słodowym profilu, ale z nutami karmelowymi i tostowymi. Jednak przedstawicieli tego stylu o wiele trudniej dostać w Polsce – dodaje bloger.

Można śmiało stwierdzić, że ciemne piwo, a dokładnie Guinness, stało się nieodłącznym elementem świętowania dnia Św. Patryka.

Jak smakuje Guinness?

Guinness to ciemne piwo z dominacją nut kawowych i czekoladowych. Tajemnica jego smaku tkwi w recepturze Guinnessa, w tym w odmianie drożdży, opracowanych przez ekspertów w browarach Guinnessa.

Warto zwrócić uwagę na fakt, Guinness jako pierwszy wykorzystał azot w procesie warzenia piwa. Dzięki mieszance azotu i dwutlenku węgla tworzone są małe bąbelki, które wirują przez moment w piwie, po czym delikatnie opadają na dno, stopniowo oddzielając ciemne piwo od gładkiej kremowej piany. Wtłaczana do beczek mieszanka pozwalała na serwowanie w pubach piwa z charakterystyczną czapą piany.

Do czego służy kulka w piwie Guinness?

Chcąc zapewnić konsumentom możliwość picia Guinness Draught z wyjątkową pianą w domowym zaciszu, marka w 1988 r. stworzyła tzw. widget. Jest to mała, biała kulka zamknięta w puszce piwa, która uwalnia azot podczas jej otwierania i sprawia, że uzyskujemy gęstą pianę, również nalewając Guinnessa z puszki.

Zielone piwa na Dzień Świętego Patryka

Chociaż 17 marca sięga się po ciemnego stouta, to kolorem dominującym tego dnia jest zieleń, czyli narodowy kolor Irlandii. Imprezowicze tego dnia przeważnie zakładają zielone ubrania i sięgają po gadżety i dodatki w tym kolorze. Idąc tym trendem od pewnego czasu browary z okazji dnia Świętego Patryka serwują również zielone piwa.

Zielone piwa są coraz bardziej powszechne. Jest to typowo marketingowy zabieg barwienia na zielono najczęściej typowego euro lagera, który ma wpłynąć na odbiór wizualny konsumentów. Jeśli ktoś chce celebrować w taki sposób, to jego wybór, ale de facto nie ma to nic wspólnego z Irlandią, w przeciwieństwie do piw w stylu Dry Stout czy Irish Red Ale. Zielone piwa są to najczęściej piwa w stylu pastry sour, które mają mnóstwo dodatków m.in. owoców, laktozy, aromatów, a na pewno dużo kalorii – stwierdził Michał Sułkowski.

Jak wiadomo, w święta raczej nie ma co liczyć kalorii. Zatem celebrując Dzień Świętego Patryka, pozostaje rozwiać jedyny dylemat, piwem jakiego koloru chcemy wznieść toast? Ciemne czy zielone? Jakie by nie było, życzymy na zdrowie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl