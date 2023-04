Hard Seltzer to nowa jakość na polskim rynku napojów zawierających alkohol. Hard Seltzer to niskokaloryczny (ma tylko 79 kcal w butelce 330 ml) napój alkoholowy powstały na bazie piwa. Poprzez swój skład ma niepowtarzalny i unikalny ożywczy smak. Jest ekstremalnie lekki. W naszym wydaniu, oprócz gwarantowanego smaku i aromatu konopi, zawiera intensywne nuty cytryn i klementynek. Dokładnie takich samych, jak już znane w odmianie konopi Lemon Haze. Wysokie wysycenie dwutlenkiem węgla, niebywała lekkość i wyraźniejszy kwaśny smak sprawiają, że Hard Seltzer BUH Lemon Haze doskonale sprawdza się zarówno sauté, jak i mikser do drinków. Lżejszy dymek da Ci większy odlot. BUH tak lekki, że spali się w drodze – powiedział Janusz Palikot, współtwórca produktów z rodziny BUH.