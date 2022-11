Heineken International wezwał do sprzedaży 682.823 akcji Grupy Żywiec, odpowiadających za ok. 6,6478 proc. całkowitej liczby głosów na walnym - poinformowało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.

Heineken International wezwał do sprzedaży 682.823 akcji Grupy Żywiec. / fot. materiały prasowe

Jak podano, akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 486,12 zł za jedną akcję. Jednocześnie wskazano, że wzywający zamierza nabyć od Harbin B.V. 513.567 akcji za cenę 482,9 zł za papier.

Po przeprowadzeniu wezwania wzywający zamierza uzyskać łącznie 10.271.337 akcji, odpowiadających 100 proc. całkowitej liczby głosów na walnym spółki.



Zapisy rozpoczną się 16 listopada i potrwają do 15 grudnia. Wezwanie zostanie przeprowadzone w dwóch fazach.



Faza I przyjmowania zapisów będzie trwała od 16 listopada do 18 listopada 2022 r. Akcje objęte zapisami złożonymi w tym okresie będą nabyte w ramach transakcji, których spodziewana data zawarcia to 22 listopada, a rozliczenia 23 listopada 2022 r.



II Faza przyjmowania zapisów będzie trwała od 19 listopada do zakończenia okresu zapisów, tj. do 15 grudnia 2022 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji, na które złożono zapisy w II fazie to 20 grudnia 2022 r., a przewidywany dzień rozliczenia tych transakcji to 21 grudnia 2022 r.

Ile kosztują akcje Grupy Żywiec?

Na dzień ogłoszenia wezwania, wzywający posiada 9.588.514 akcji spółki, stanowiących ok. 93,3522 proc. wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu.

"Wzywający zamierza nabyć akcje jako długoterminową strategiczną inwestycję finansową. Wzywający zamierza nabyć wszystkie akcje dopuszczone do obrotu i notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Faktyczna liczba akcji nabytych przez wzywającego będzie uzależniona od odpowiedzi akcjonariuszy spółki na wezwanie. Po przeprowadzeniu wezwania wzywający zamierza przeprowadzić przymusowy wykup pozostałych akcji spółki i wycofać wszystkie akcje spółki z rynku regulowanego prowadzonego przez GPW. Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW będzie uzależnione od uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego" - napisano w treści wezwania.

W poniedziałek na zamknięciu sesji na GPW kurs akcji Grupy Żywiec wynosił 482 zł.

