Heineken otworzył wirtualny browar w Decentralandzie

Heineken uwarzył swoje pierwsze wirtualne piwo – Heinekena Silver, oficjalnie wkraczając do wirtualnego świata. O podjętych działaniach poinformowano podczas pierwszej na świecie konferencji prasowej zrealizowanej w Metaverse, w wirtualnym browarze marki.

Autor: AK

Data: 18-03-2022, 09:53

Heineken otworzył wirtualny browar w Decentralandzie/ fot. mat. prasowe

Używane do tej pory przez Heinekena specjalne drożdże typu A, zostały zastąpione przez A-Pixels, a zbierany na polach chmiel to w Decentralandzie chmiel zakodowany binarnie. Cały wirtualny proces warzenia jest oczywiście nadzorowany przez doświadczonych piwowarów, będących zdigitalizowanymi browarnikami Heinekena.

Wirtualny browar i Heineken Silver powstały przy współpracy z J. Demskym – hiszpańskim artystą ulicznym. Efekty tej kooperacji można było zobaczyć 17 marca podczas pierwszej na świecie konferencji prasowej w Metaverse. W ramach wydarzenia goście dowiedzieli się, jak powstaje piwo Heineken Silver oraz mieli okazję spotkać się z ambasadorami Heinekena, w tym m.in. Thierry’m Henry.

– Heineken od zawsze stawia na innowacje i ekscytujące spotkania – tłumaczy Marcin Filipiak, Dyrektor marki Heineken w Grupie Żywiec. – Jesteśmy przekonani, że Metaverse łączy ludzi we wciągający sposób, choć z oczywistych względów nie jest najlepszym miejscem na degustację nowego piwa. Wirtualny Heineken Silver to świadomy pomysł, wyśmiewający zarówno nas, jak i wiele innych marek, które przenoszą do Metaverse produkty najbardziej cieszące w prawdziwym świecie. Na razie w większości krajów nowego Heinekena można smakować jedynie w formie pikseli i bajtów, dlatego chcemy zażartować z tego faktu i przypomnieć wszystkim, że nic nie przebije smaku orzeźwiającego piwa – tłumaczy Filipiak.

Polska jest jednym z pierwszych krajów, w których już można delektować się smakiem prawdziwego Heinekena Silver, największej innowacji marki w Europie. Produkt dostępny jest na sklepowych półkach od kilku tygodni. Heineken Silver to piwo leżakujące w niskiej temperaturze -1 stopnia Celsjusza przez przynajmniej 3 dni. Dzięki temu jest wyjątkowo orzeźwiający i delikatny, przy 4% zawartości alkoholu.

Poza sklepami, w których już można kupić Heinekena Silver, produkt będzie obecny w dedykowanych strefach na festiwalach i w przestrzeni miejskiej, w kanale HoReCa oraz w punktach sprzedaży w formacie pop-up barów i ekspozytorów. Wprowadzeniu nowości od Heinekena będzie towarzyszyła szeroko zakrojona kampania w telewizji, digitalu i mediach społecznościowych.