Heineken zapowiada podwyżki cen w Europie; fot. unsplash.com

Heineken spodziewa się wzrostu zysku

Heineken, drugi co do wielkości piwny koncern na świecie, powtórzył swoją prognozę wzrostu zysków w tym roku, pomimo słabości w Europie, odnotowując wyższy niż oczekiwano zysk w 2022 r., który wzrósł o 24 proc. i wyniósł 4,50 mld euro vs konsensus 4,43 mld.

Heineken potwierdził, że ​​zysk operacyjny będzie rósł, ale w wolniejszym, średnio-wysokim jednocyfrowym tempie procentowym w 2023 r., odzwierciedlając ciągłe oszczędności kosztów, trudną gospodarkę i niższe zaufanie konsumentów na niektórych rynkach.

Heineken zapowiada podwyżki cen w Europie

Koncern – którego marką imienną jest najlepiej sprzedające się piwo w Europie – utrzymał prognozę stabilnych lub nieco wyższych wolumenów piwa w tym roku. Jak zaznaczył, wzrosty na rynkach rozwijających się są równoważone spadkiem w Europie, największym regionie pod względem przychodów dla firmy.

Dyrektor generalny i prezes Dolf van den Brink powiedział, że sprzedaż piwa w Europie okazała się stabilna, ze wzrostem w IV kwartale w porównaniu z rokiem poprzednim.

- Ale biorąc pod uwagę podwyżki cen, które będą musiały być podjęte z powodu ogromnego wzrostu kosztów energii, szczególnie w Europie, nadal spodziewamy się spadku wolumenów w Europie w roku 2023 – powiedział Reuterowi w wywiadzie telefonicznym.

Dolf van den Brink mówi o gwałtownie wyższych kosztów energii, szczególnie w Europie, oraz o cenach surowców, takich jak np. jęczmień, które mogą wzrosnąć kilkanaście procent w 2023 r.

Heineken potwierdził, że jest gotów wykorzystać oszczędności, aby nadrobić różnicę, gdyby uznał, że podwyżki cen mogą doprowadzić do utraty zbyt dużego udziału w rynku. W ubiegłym roku koncern podniósł ceny na całym świecie o około 10 proc.

Heineken - przychody i sprzedaż piwa w 2022 r.

Przychody za cały rok 2022 wyniosły 34,68 mld euro (2021 - 26,58 mld euro). Przychody netto wzrosły organicznie o 21,2 proc., całkowity skonsolidowany wolumen wzrósł o 6,4 proc., a przychód netto na hektolitr wzrósł o 13,9 proc.

Sprzedaż wolumenowa piwa wzrosła o 6,9 proc. w ujęciu organicznym przez cały rok i była wyższa niż w 2019 r. (przed pandemią) o 2,7 proc. w ujęciu organicznym. Wzrost był napędzany przez gwałtowne ożywienie w regionie Azji i Pacyfiku w drugiej połowie roku oraz dalszy wzrost w obu Amerykach i Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Europie Wschodniej.

