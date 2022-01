Henkell Freixenet Polska: Ceny prosecco drastycznie wzrosły

Rok 2022 będzie ogromnym wyzwaniem, jeśli chodzi o dostępność wina z najbardziej znanych i lubianych regionów winiarskich. Wszystko z powodu niższych zbiorów spowodowanych niesprzyjającymi warunkami pogodowymi.Tylko najwięksi producenci, mający ogromne zasoby, będą w stanie zaspokoić potrzeby chociażby w obszarze prosecco - mówi Joanna Semczuk, członek zarządu, dyrektor ds. handlu i logistyki w firmie Henkell Freixenet Polska

Autor: oprac. A.Wrona

Data: 19-01-2022, 18:45

2021 to rok ogromnego sukcesu win musujących - prosecco, cavy - wskazuje Joanna Semczuk

Jaki był dla 2021 dla branży winiarskiej?

Joanna Semczuk, członek zarządu, dyrektor ds. handlu i logistyki w firmie Henkell Freixenet Polska: Z punktu widzenia sprzedaży, to był dobry rok. Sytuacja covidowa wpłynęła po prostu na zmianę miejsc zakupu alkoholu, rzadziej mogliśmy celebrować chwile w restauracjach, kawiarniach, wybieraliśmy zatem konsumpcję w domu, stąd wzrost zakupów w sektorze retail, co potwierdzają wyniki Nielsen. Jest to rok ogromnego sukcesu win musujących - prosecco, cavy.

Nasi konsumenci rozwijają się, poszukują produktów jakościowych, poszukują wiedzy i prawdziwej historii, która stoi za marką. Dlatego na znaczeniu nabierają marki wiarygodne, za które konsument jest w stanie zapłacić więcej, gdzie w zamian dostaje cały pakiet wartości.

Co spowodowało największe trudności w prowadzeniu działalności?

Największym wyzwaniem było zabezpieczenie łańcucha dostaw surowca i materiałów oraz ciągłości obsługi logistycznej. Problemem był też deficyt na rynku pracy.

Wino w pandemii

Jakie zmiany w konsumpcji wina wywarły ograniczenia związane z pandemią? Czy trend premiumizacji się utrzymał?

Trend premiumizacji jest rzeczywiście widoczny, wynika z chęci poszukiwania przez Konsumentów radości i doceniania małych chwil. Sytuacja covidowa spowodowała zmianę naszego systemu wartości – bardziej niż kiedykolwiek liczy się bliskość drugiego człowieka i celebrowanie drobnych przyjemności. Ważne stało się też poczucie bezpieczeństwa, szeroko rozumianego, również przy wyborze marki. Wybieramy te firmy, które znamy, lubimy, którym ufamy, słowem - poszukujemy w marce prawdy.

Nie traktujemy sytuacji covidowej jako ograniczenia, to dla nas nowe wyzwanie i nowe szanse biznesowe na budowanie więzi z konsumentem. Staramy się towarzyszyć mu w innych niż do tej pory okazjach.

Wino w 2022 roku

Jakie są Państwa prognozy na ten rok?

Na pewno rok 2022 będzie ogromnym wyzwaniem, jeśli chodzi o dostępność wina z najbardziej znanych i lubianych regionów winiarskich. Wszystko z powodu niższych zbiorów spowodowanych niesprzyjającymi warunkami pogodowymi.

Tylko najwięksi producenci, mający ogromne zasoby, będą w stanie zaspokoić potrzeby chociażby w obszarze prosecco. Powód? Mniejsze zbiory i ogromny popyt na całym świecie. Wydajność regionu przestaje wystarczać, aby zaspokoić tak ogromne światowe potrzeby. W takiej sytuacji obserwujemy drastyczne wzrosty cen prosecco.

Wyzwaniem będzie zapewnienie pozostałych surowców do produkcji . Mam tu na myśli chociażby szkło czy karton. Ze względu na ograniczenia na rynku surowców i zmian na rynku pracy, widoczny będzie znaczny wzrost cen produktów.

Szansą jest perspektywa kulinarnego podróżowania przez świat, ale bez konieczności wyjazdu z Polski, odkrywanie smaków win z całego świata.

Zgodnie z przewidywaniami, rynek win musujących z pewnością będzie się rozwijał, przy podwyżce akcyzy i wzroście proporcji miedzy tymi produktami, rynek win będzie jeszcze bardziej atrakcyjny.

Dlatego też zdecydowaliśmy się wystartować z naszym wielkim projektem - World Wine Project.

Jesteśmy gotowi na bicie rekordów, posiadamy własne winnice oraz ogromne zaplecze wieloletnich kontraktów z ich właścicielami na całym świecie. Mamy zaprzyjaźnionych wine makerów, którzy od dawna z nami pracują.