Henkell Freixenet Polska ma nowego eksperta rynku wina

Tomasz Potrzebowski dołączył do zespołu firmy Henkell Freixenet Polska. Jego najważniejszym zadaniem na stanowisku Menedżera ds. Rozwoju Win Spokojnych jest stworzenie kompleksowej oferty winiarskiej skierowanej do wszystkich kanałów sprzedaży. Został koordynatorem międzynarodowego projektu firmy - World Wine Project.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 10-12-2021, 11:43

Tomasz Potrzebowski

- Tomasz Potrzebowski to prawdziwa „perełka” w naszym zespole – mówi Joanna Semczuk, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlu i Logistyki w firmie Henkell Freixenet Polska. - Poszukiwania eksperta, który poprowadzi nasz World Wine Project, były wysoce wyspecjalizowane, trwały kilka miesięcy, opierały się na najwyższych wymaganiach kompetencyjnych dotyczących znajomości wina. Jednocześnie poszukiwaliśmy osoby wpisującej się w kulturę organizacyjną naszej firmy. Pomimo tego, że Henkell Freixenet jest firmą globalną, to jest również firmą opartą na wartościach rodzinnych - człowiek jest zatem dla nas zawsze wartością nadrzędną – tłumaczy Joanna Semczuk.

Henkell Freixenet - oferta

Głównym zadaniem Tomasz Potrzebowskiego na stanowisku Menadżera ds. Rozwoju Win Spokojnych jest stworzenie kompleksowej oferty winiarskiej do wszystkich kanałów sprzedaży – zaczynając od retailu, a na rynku HORECA kończąc. Następnie - zarządzanie portfolio produktów i stałe rozbudowywanie oferty zgodnie z najnowszymi trendami, rozwojem kultury winiarskiej w naszym kraju i zmieniającymi się preferencjami klientów.

Wina z Hiszpanii od Henkell Freixenet

- Hiszpańskie DNA firmy w pewien sposób określa kierunek poszukiwań – mówi Tomasz Potrzebowski. - Oferta produktowa będzie zatem oparta o wina z Hiszpanii, jednak nie zabraknie w niej trunków z innych krajów i regionów winiarskich. Francja, Niemcy, Włochy oraz kraje Nowego Świata również będą miały swoją reprezentację. Bliskie polskim sercom wina węgierskie i morawskie także będą dostępne. Będę współpracował z kupcami, sommelierami i szeroko rozumianą branżą winiarską w zakresie doboru produktów, w prowadzeniu degustacji i szkoleń, a także w analizach biznesowych w obszarze wina.

Tomasz Potrzebowski to absolwent kursu WSET (Wine & Spirit Education Trust) Level 4 – Diploma w Weinakademie Österreich. Ukończył go jako jedna z 15 osób w Polsce. Trafił tym samym do grona niespełna 10 tys. absolwentów na świecie. Całe zawodowe życie związany jest z branżą gastronomiczną i winiarską – jako sommelier, a następnie product manager. Jest autorem wielu tekstów o winie i alkoholach mocnych. Jego ulubione regiony to Burgundia, Bordeaux, Szampania oraz Piemont.