Hillebrand analizuje 5 najnowszych trendów na rynku alkoholi

W ciągu ostatnich dwóch lat branża napojów alkoholowych stanęła w obliczu wielu wyzwań, wykazując się dużą odpornością i umiejętnością szybkiej reakcji. Dziś analitycy rynku wskazują na 5 głównych trendów, które kształtują konsumpcję napojów alkoholowych na świecie.

Hillebrand analizuje na 5 najnowszych trendów na rynku alkoholi /fot. mat.pras.

Hillebrand jako globalny operator logistyczny dla branży beverage śledzi wszystkie zmiany i dostosowuje łańcuchy dostaw do nowych potrzeb rynku.

Najważniejsze trendy w konsumpcji napojów alkoholowych

1. Rośnie sprzedaż w lokalach gastronomicznych

Raporty podsumowujące rok 2021 pokazują, że konsumenci coraz chętniej korzystają z możliwości spotkań towarzyskich poza domem. W 3. kwartale w Europie i Wielkiej Brytanii odnotowano gwałtowny wzrost sprzedaży w barach, restauracjach i pubach.

2. Zwiększa się sprzedaż wina, ale rynek wciąż nie odrobił strat z 2019

Jak wynika z danych IWSR Drinks Market Analysis, opublikowanych w październiku 2021 r., w pierwszej połowie ubiegłego roku globalna sprzedaż wina w ujęciu ilościowym wzrosła o ok. 5% w porównaniu do 2020 r. Jednak sprzedaż ilościowa w poszczególnych kategoriach nadal utrzymuje się poniżej poziomu z 2019 r. Widać też, że konsumenci piją mniej wina ale za to lepszej jakości. Z danych Wine Intelligence wynika, że 39% konsumentów na kluczowych światowych rynkach świadomie ogranicza konsumpcję wina.

3. Zwrot w kierunku nowych smaków

Oprócz wahań popytu zmieniają się też wybory konsumentów co do rodzaju alkoholu. Widoczny jest wzrost zainteresowania spożyciem koktajli i napojów spirytusowych. Coraz starsze jest za to grono osób pijących wina, co oznacza, że spada zainteresowanie tym trunkiem wśród młodszych konsumentów. Ten trend może się jednak zmienić, a szansą na wzrost zainteresowania winem jest innowacyjność. Jak wynika z najnowszych badań, dla dwóch z trzech osób w wieku do 34 lat ważne jest to, aby być na bieżąco z nowymi trendami. Jeśli więc dostawcy postawią na kreatywne strategie marketingowe i odkrywanie odważnych smaków, mogą spopularyzować wina także na młodym rynku. Tak, jak ma to miejsce w przypadku ginu i piwa rzemieślniczego.

4. Aplikacje do zamawiania jedzenia zwiększają sprzedaż alkoholu

W ubiegłym roku odnotowano rekordowy wzrost wykorzystania aplikacji do zamawiania jedzenia online, co przyczyniło się też do zwiększenia sprzedaży napojów alkoholowych. Podczas gdy restauracje wciąż zmagają się z nieprzewidywalnością wprowadzania obostrzeń, konsumpcja w domu utrzymuje się na wysokim poziomie.

5. Rośnie popyt na wino z wyższej półki

W 2021 r. wzrósł popyt na wina wyższej jakości i w wyższej cenie. Wygląda na to, że konsumenci, którzy wcześniej przeznaczali swój budżet na wyjścia do restauracji, teraz chętniej wykorzystują go na zakup lepszej jakości żywności i napojów, z przeznaczeniem do spożycia w zaciszu domowym.

Logistyka odpowiada na trendy konsumenckie

Nowe trendy w konsumpcji alkoholu i wciąż nieprzewidywalne wahania popytu w znaczący sposób wpłynęły na logistykę dla branży beverage. Operatorzy muszą być gotowi na tworzenie rozwiązań, które z jednej strony ułatwią dostawcom przystosowanie się do szybkich zmian na rynku, z drugiej pozwolą na oszczędność kosztów.

Częstsze a mniejsze dostawy

Hillebrand, odpowiadając na nowe trendy, rozwija usługi transportu drobnicowego, wykorzystywanego do częstych/regularnych dostaw małych ilości butelkowanego wina i innych alkoholi. W dostawach drobnicowych wykorzystywany jest głównie transport drogowy, morski i kolejowy, w oparciu o sieć hubów Hillebrand i partnerskich w Europie oraz Azji. Regularna obsługa tras ważnych dla branży beverage zapewnia producentom i dystrybutorom alkoholi ciągłość oraz terminowość dostaw, co przekłada się na wymierne korzyści.

Z pewnością należy do nich elastyczność i utrzymywanie niskich stanów magazynowych, bez konieczności przechowywania towaru przez dłuższy okres czasu. Dystrybutorzy nie muszą wyprzedawać starszych zapasów po obniżonej cenie, tak aby zrobić miejsce w magazynie na składowanie kolejnych. To ułatwia im szybsze sprowadzenie towaru i przygotowanie nowej oferty dla klientów, w oparciu o najnowsze roczniki win i innych alkoholi, w butelkach ze zmienionymi etykietami czy w oryginalnym smaku.

Transport ma wpływ na jakość win

W dostawach alkoholi ważne jest zachowanie jakości, szczególnie w przypadku wina wrażliwego na ekstremalne wahania temperatury. Przed ich wpływem mają chronić specjalne folie termostatyczne VinLiner, opracowane przez Hillebrand. W transporcie przesyłek drobnicowych można też wykorzystać różne rodzaje kontenerów, tj. uniwersalne, z wkładem izolacyjnym, chłodnicze i w temperaturze kontrolowanej.

Wybór transportu drobnicowego, zamiast całokontenerowego, i obniżenie kosztów magazynowania przekłada się na oszczędności. Pozyskany w ten sposób dodatkowy kapitał może być przeznaczony na efektywniejsze zarządzanie, inwestycje czy budowanie marki.