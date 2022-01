Hillebrand dostarczył wino o wartości 700 tys. euro do Hong Kongu

Hillebrand, światowy operator logistyczny specjalizujący się w obsłudze rynku alkoholi i napojów, rozwija usługi specjalne dedykowane logistyce ekskluzywnych i kolekcjonerskich alkoholi. W ostatnim czasie zespół Hillebrand zorganizował wyjątkową dostawę 800 butelek unikatowych win z Japonii na aukcję do jednego z najbardziej renomowanych domów aukcyjnych w Hong Kongu. Ich wartość została wyceniona na 700 tys. euro.

Autor: opr. RW

Data: 31-01-2022, 12:32

Hillebrand dostarczył wino o wartości 700 tys. euro do Hong Kongu

Miejscem odbioru 800 butelek wina na aukcję w Hong Kongu był dom ich właściciela, położony w małej wiosce, znajdującej się ok. 180 km od Tokio. Przy współpracy z lokalnym ekspertem w dziedzinie winiarstwa i unikatowych win, cała kolekcja została najpierw szczegółowo opisana i sfotografowana. Następnie butelki umieszczono w 71 specjalnych skrzynkach. Za ich pakowanie i przygotowanie do transportu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, odpowiadał specjalny zespół Hillebrand, doświadczony w obsłudze tak wyjątkowych i wartościowych ładunków. Skrzynki z winami zostały przetransportowane samochodami ciężarowymi z zawieszeniem pneumatycznym do międzynarodowego portu lotniczego Narita (ok. 65 km od centrum Tokio). Tu je spaletyzowano i zabezpieczono przed liczącym ok. 2900 km lotem do Hong Kongu. Aby zapobiec szkodliwym wpływom szoku termicznego i ekstremalnych zmian wilgotności, które mogłyby wpłynąć na jakość wina, eksperci Hillebrand wykorzystali innowacyjne rozwiązanie - termostatyczną folię VinLiner. Jej zadaniem było utrzymanie stałej temperatury podczas transportu i zmniejszenie wpływu promieniowania cieplnego, przewodzenia i konwekcji.

Kompleksowe ubezpieczenie

Ładunek z tak cennym winem wymagał też specjalnego i kompleksowego ubezpieczenia, które obejmowało nie tylko jego wartość ale też jakość. Polisa Hillebrand dla tak cennych ładunków jest przygotowywana indywidualnie i zakłada zerowy udział własny. To oznacza, że w mało prawdopodobnym przypadku kradzieży lub uszkodzenia, właściciel wartościowego ładunku otrzymuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej wartości ubezpieczenia.

Kompleksowa realizacja dostawy 800 butelek wina na aukcję w Hong Kongu, od sfotografowania kolekcji, zapakowania i ubezpieczenia do doręczenia na miejsce dostawy zajęła tylko 5 dni. W tym czasie ten wyjątkowy i cenny ładunek pokonał łącznie odległość 3080 km.

Logistyka ekskluzywnych trunków wymaga perfekcji

- Hillebrand jest jedną z niewielu firm logistycznych, które specjalizują się także w organizacji dostaw luksusowych i unikatowych alkoholi, o bardzo dużej wartości. To dla operatora zawsze wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Kluczem do sukcesu jest połączenie doświadczenia i perfekcji w organizacji z odpowiednim zapleczem logistycznym, rozbudowaną siecią i autorskimi rozwiązaniami - mówi Ellina Lolis, wiceprezes zarządu Hillebrand Poland i prezes zarządu Hillebrand Russia.

Dostawa 800 butelek win na aukcję w Hong Kongu jest kolejnym, specjalnym zleceniem, zrealizowanym przez Hillebrand. W ubiegłym roku firma zorganizowała dostawę 12 butelek wina Bordeaux Grand Cru rocznik 2000 z Huston (USA) do Bordeaux (Francja), które wcześniej przebywały w przestrzeni kosmicznej, 400 km od Ziemi na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Transport był częścią projektu CommuBioS, przeprowadzanego w ramach pierwszego programu badawczego Mission WISE firmy Space Cargo Unlimited. Hillebrand zorganizował także m.in. dostawę słynnej butelki whisky The Macallan 1926 wartej 1,2 mln USD, 51-letniej japońskiej whisky z destylarni Karuizawa, jednej z najdroższych i unikatowych whisky na świecie, czy pochodzącego z limitowanej edycji 20-letniego rumu Caroni z Trynidadu i Tobago.