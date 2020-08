Hillebrand inwestuje w rozwój sieci logistycznej, uruchamia nowe magazyny dla win i napojów

Większość nowych magazynów Hillebrand została uruchomiona w samym sercu najważniejszych regionów winiarskich, takich jak Barcelona (Hiszpania), Melbourne (Australia), Kapsztad (RPA) oraz Werona i La Spezia (Włochy). Operator, rozszerzając zasięg działalności, otworzył też magazyn w Incheon (Korea Płd.), jednym z najszybciej rozwijających się rynków winiarskich na świecie. Aby zwiększyć efektywność procesów dystrybucji i transportu, wszystkie nowe magazyny Hillebrand są bardzo dobrze skomunikowane z portami morskimi, węzłami kolejowymi oraz lotniskami.

- Hillebrand posiada ponad 50 magazynów, z których każdy usytuowany jest w pobliżu regionów winiarskich i miejsc konsumpcji wina. Inwestycje w rozwój sieci transportowej oraz powierzchni magazynowych pozwalają nam w jak najlepszy sposób dopasować się do potrzeb klientów działających na rynkach wina, piwa i napojów spirytusowych - mówi Marc Heeren, dyrektor działu zintegrowanych rozwiązań logistycznych, Hillebrand.

Wszystkie obiekty mają status magazynów celnych, a zastosowane w nich rozwiązania logistyczne zapewniają odpowiednie warunki do składowania i obsługi napojów. Ponadto magazyny oferują szeroki zakres usług wartości dodanej, co ma ułatwić wprowadzenie produktów na rynek we właściwym czasie i przy zachowaniu odpowiednich warunków.

Hillebrand stawia na rozwój usług magazynowych dla rynku beverage

Hillebrand jest jedną z niewielu firm na świecie specjalizujących się w zarządzaniu łańcuchami dostaw dla branży beverage, znaną z eksperckiej wiedzy i szytych na miarę rozwiązań logistycznych. Dzięki temu operator może wspierać swoich klientów w ich międzynarodowej ekspansji oraz zwiększaniu efektywności zarządzania procesami magazynowania w łańcuchach dostaw.

- Napoje nie są zwykłymi towarami, lecz wymagają specjalnego podejścia. Weźmy pod uwagę wino, szlachetny produkt, który wymaga precyzji i profesjonalnej wiedzy, co pozwala zachować jego jakość. To właśnie dlatego rozszerzamy globalną sieć transportową o dedykowane rozwiązania logistyczne, łącząc najlepsze technologie z rozbudowaną infrastrukturą oraz wiedzą i pasją naszych zespołów. Dzięki połączeniu tych wszystkich elementów, możemy zapewnić klientów, że ich produkty zostaną dostarczone na rynek w najlepszy możliwy sposób - mówi Marc Heeren.