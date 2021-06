Hillebrand Poland notuje rekordowy wzrost przychodów

Hillebrand Poland, operator logistyczny specjalizujący się w obsłudze branży beverage, zakończył pierwsze półrocze rekordowym wzrostem przychodów o ponad 80 proc. i zysku netto o blisko 40 proc., w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. Tegoroczne strategiczne przejęcia innych firm przez Grupę Hillebrand wzmocniły jej globalną pozycję i ofertę usług transportowych zarówno płynnych produktów masowych jak i niewielkich ilości alkoholi, w tym również obsługę rynku e-commerce. Hillebrand Poland korzystając z tych zasobów, stawia teraz na przyspieszenie tempa wzrostu w naszym kraju.

Hillebrand od ponad 175 lat specjalizuje się w obsłudze branży beverage i napojów alkoholowych, współpracując z ponad 25 tys. producentów i dystrybutorów. Firma realizuje plan rozwoju biznesu na wszystkich kluczowych rynkach dla tej branży, ukierunkowany na doskonalenie jakości obsługi klientów i oferty dedykowanych rozwiązań, także poprzez strategiczne akwizycje. Znaczący wpływ na dalszą ekspansję usług mają ostatnie przejęcia Hillebrand dwóch czołowych graczy w swoich segmentach usług. Pierwszą z nich jest działający w 29 krajach Braid, lider rynku logistyki towarów płynnych i jeden z największych na świecie operatorów wykorzystujących ISO tanki do transportu artykułów spożywczych, z własnymi zakładami produkcyjnym w Wlk. Brytanii i Chinach.

Własne rozwiązania

To pozwoliło Hillebrand na rozszerzenie portfolio własnych, innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych do przewozu płynów, takich jak flexitanki czy folie termoizolacyjne VinLiner. Druga przejęta przez Hillebrand firma to VignoblExport, specjalista się w obsłudze transportów niewielkich ilości alkoholi, tj. próbki napojów alkoholowych na degustacje, zamówienia dla enoturystyki czy sprzedaży internetowej. To otworzyło Hillebrand także nowe możliwości rozwoju i rozszerzenia usług w obsłudze dostaw w kanale e-commerce. Pozycję Hillebrand na światowych rynkach umocniła też akwizycja niemieckiej firmy 3W-Logistik oraz Royal Logistics, przejętej w ramach inwestycji w rozwój sieci w USA.

Hillebrand umacnia pozycję lidera w Polsce

Rekordowy wzrost przychodów i szybki rozwój polskiego oddziału Hillebrand w pierwszej połowie roku (rekordowy wzrost przychodów o ponad 80 proc. i zysku netto o blisko 40 proc., w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.) to efekt zaangażowania zespołu i dynamicznego rozwoju biznesu w naszym kraju. W tym realizacja globalnych projektów, nowe kontrakty i stale poszerzane grono klientów. Teraz Hillebrand planuje kolejne inwestycje tj. wdrożenia nowych rozwiązań dla klientów.

- Tym, co nas wyróżnia na rynku, jest zgrany zespół spedytorów, zaangażowany i nastawiony na indywidualne podejście do klientów, mający wyjątkową wiedzą o logistyce i specyfice obsługi napojów oraz alkoholi. Jesteśmy gotowi na ekspansję i wzmacnianie naszej pozycji lidera logistycznego na polskim rynku beverage – mówi Ellina Lolis, wiceprezes JF Hillebrand Poland i prezes JF Hillebrand Russia.

Globalna sieć

W budowaniu swojej pozycji, Hillebrand Poland wykorzystuje w pełni zasoby i infrastrukturę globalnej sieci Grupy Hillebrand, oferując najwyższej klasy usługi logistyczne, transportowe i spedycyjne (fracht morski, lotniczy, drogowy, kolejowy) oraz celne (odprawy celne, składy celne i magazynowanie) a także innowacyjne rozwiązania technologiczne dla klientów.