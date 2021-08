Hillebrand Poland rozwija morski transport kontenerowy płynnych produktów

Hillebrand Poland, operator logistyczny specjalizujący się w obsłudze branży beverage, umacnia swoją pozycję lidera w morskim transporcie kontenerowym płynnych produktów masowych i zwiększa wolumeny przewożonych tą drogą ładunków. Firma osiąga dwucyfrowe wzrosty w tym segmencie usług i zamierza utrzymać tak dynamiczny rozwój do końca roku.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 25-08-2021, 14:09

Hillebrand Poland specjalizuje się w morskich przewozach kontenerowych

Od początku roku Hillebrand odnotowuje dynamiczny wzrost w segmencie morskich przewozów kontenerowych. Tylko w pierwszym półroczu 2021 r. Hillebrand Poland obsłużył 2 959 TEU, o 45 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r. W 2020 roku Hillebrand rozwinął też morskie serwisy drobnicowe typu short sea, uruchamiając i obsługując stałe połączenia przez Rotterdam, między Polską a najważniejszymi regionami winiarskimi w Europie. Drogą morską najczęściej transportowano wina z takich kierunków jak Chile, Argentyna, Afryka Południowa, Australia i Nowa Zelandia.

- Mimo Brexitu i związanych z nim zmian w warunkach wymiany handlowej, na niezmiennie wysokim poziomie utrzymał się import whisky z Wielkiej Brytanii i Szkocji. Dzięki doświadczeniu i rozbudowanej sieci oddziałów Hillebrand w tym kraju, nasz zespół bardzo dobrze poradził sobie z nowymi przepisami i wymogami prawnymi - uzupełnia Ellina Lolis, wiceprezes Hillebrand Poland i prezes zarządu Hillebrand Russia.

Innowacje w transporcie morskim dla beverage

W organizacji dostaw morskich polski zespół Hillebrand wykorzystuje doświadczenie i silną infrastrukturę globalnej sieci Grupy Hillebrand. Co warto podkreślić, operator jest dziś liderem w stosowaniu zintegrowanych systemów logistycznych i innowacyjnych rozwiązań, opracowanych pod kątem specyficznych potrzeb branży beverage. Także w Polsce znany jest z innowacji i unikalnych technologii, które zwiększają bezpieczeństwo transportów masowych płynów. Należą do nich elastyczne zbiorniki tj. flexitank Pulse do przewozu gęstych cieczy, flexitanki do 40’ kontenerów chłodniczych i transportu w określonych warunkach termicznych, a także folie termoizolacyjne VinLiner.

Silna pozycja Hillebrand na rynku usług logistycznych w Polsce

Hillebrand na polskim rynku usług logistycznych dla beverage obecny jest od 2013 roku, gdzie konsekwentnie umacnia swoją pozycję lidera w budowaniu kompleksowych łańcuchów dostaw dla tej branży. Po pierwszym półroczu 2021 r. Hillebrand Poland odnotował rekordowy wzrost przychodów o 80 proc. i zysku netto o blisko 40 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r.

W sierpniu br. Hillebrand podpisał umowę sprzedaży 100 proc. swoich udziałów i wszystkich spółek zależnych Grupie Deutsche Post DHL. Dzięki temu połączeniu Hillebrand skorzysta z potencjału globalnej sieci DHL, działającej w ponad 190 krajach na świecie oraz jej doświadczenia w obszarze spedycji lotniczej, drogowej i morskiej. To otwiera przed firmą Hillebrand i jej pracownikami nowe możliwości rozwoju. Transakcja wymaga jeszcze uzyskania zezwoleń organów antymonopolowych m.in. w UE i USA.