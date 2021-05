Hillebrand przejął większość udziałów VignoblExport

Hillebrand, światowy operator logistyczny specjalizujący się w obsłudze branży beverage, przejął większościowy pakiet udziałów VignoblExport, dostawcy usług logistycznych wyspecjalizowanego w obsłudze transportów niewielkich ilości alkoholi.



14-05-2021

Ostatnie przejęcia Hillebrand to trzy firmy logistyczne, tj. Braid (Wlk. Brytania), Royal Logistics (USA) oraz 3W-Logistik (Niemcy). fot. materiały prasowe

Przejęcie VignoblExport umocni pozycję Hillebrand w zakresie obsługi logistycznej pojedynczych ładunków, przyspieszy też rozwój w obsłudze kanału sprzedaży e-commerce.

Hillebrand oferuje już obsługę logistyczną dostaw w małych ilościach na rynku napojów alkoholowych. Do tego dojdzie teraz know-how i świetna reputacja VignoblExport, a także rozbudowana baza klientów i unikatowe możliwości, co wzmocni te usługi i pozwoli dotrzeć Hillebrand z bezpośrednią ofertą do klientów końcowych.

Hillebrand jako nowy większościowy właściciel VignoblExport, poszerzy tej firmie zasięg działalności o kolejne kraje w oparciu o rozległą międzynarodową sieć Hillebrand. Obie firmy będą zatrudniały swoich ekspertów i wykorzystywały swoje zasoby do rozwoju biznesu na globalną skalę.

Objęcie większościowych udziałów w VignoblExport jest kolejnym przejęciem dokonanym przez Hillebrand. W ostatnim czasie Hillebrand przejął trzy firmy logistyczne, tj. Braid (Wlk. Brytania), światowego gracza wyspecjalizowanego w masowym transporcie substancji płynnych, Royal Logistics (USA), świadczącą usługi transportowe i magazynowe dla rynku beverage oraz 3W-Logistik (Niemcy).

Hillebrand przejmuje VignoblExport

VignoblExport zajmuje się organizacją transportów pojedynczych i niewielkich ładunków, takich jak próbki napojów alkoholowych na degustacje i imprezy, realizacją zamówień dla turystyki winiarskiej czy sprzedażą w kanale e-commerce. Do grona jego klientów należą zarówno duże firmy jak i indywidualni klienci na całym świecie.

- Przejęcie VignoblExport umocni pozycję Hillebrand w zakresie obsługi logistycznej pojedynczych ładunków, przyspieszy też nasz rozwój w obsłudze kanału sprzedaży e-commerce - mówi Cees van Gent, dyrektor generalny i prezes zarządu Hillebrand.

- Obecność VignoblExport w najważniejszych krajach eksportujących wino, unikalna oferta usług i zaawansowane rozwiązania cyfrowe do realizacji zamówień i wysyłki małych ilości wina oraz innych alkoholi, potwierdzają, że firma doskonale pasuje do naszej sieci i zakresu usług Hillebrand - dodaje.

- W Polsce obserwujemy wzrost zainteresowania organizacją dostaw niewielkich ilości alkoholi. Połączenie doświadczenia i know-how obydwu firm pozwoli rozszerzyć paletę usług w naszym kraju i wzmocnić pozycję Hillebrand w tym segmencie usług logistycznych - podkreśla Ellina Lolis, wiceprezes zarządu Hillebrand Poland i prezes zarządu Hillebrand Russia.

Hillebrand i VignoblExport idealni partnerzy w logistyce alkoholi

- Hillebrand oferuje VignoblExport wyjątkową szansę rozwoju na rynkach międzynarodowych i stanie się prawdziwym globalnym graczem wyspecjalizowanym w logistyce małych ilości – mówi Erwan Leteurtre, założyciel i dyrektor generalny VignoblExport.

– Dzięki obecności w ponad 90 krajach, ogromnemu doświadczeniu i pozycji światowego lidera na rynku spedycji, transportu oraz logistyki napojów alkoholowych i beverage, Hillebrand jest dla nas idealnym partnerem, który pomoże nam rozwinąć biznes w krajach, w których jesteśmy już obecni (tj. we Francji, Hiszpanii i Włoszech) i na całym świecie – uzupełnia Erwan Leteurtre.

Przejęcia i akwizycje w logistyce

Hillebrand konsekwentnie realizuje cele przyjętego planu biznesowego, poprzez rozwój organiczny i akwizycje, doskonaląc jakość obsługi klientów i ofertę dedykowanych rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb.

- To przejęcie pokazuje nasze dążenie do poprawy oferty usług (dla klientów) i jednocześnie stanowi ważny krok w obsłudze rozwijającego się segmentu e-commerce - mówi Cees van Gent.

Firma logistyczna Hillebrand powstała w 1844 roku w Mainz w Niemczech. Po ponad 177 latach działalności jest dzisiaj wiodącym światowym operatorem logistycznym i dostawcą łańcuchów dostaw dla producentów napojów i alkoholi. Działając obecnie jako globalna sieć w 90 krajach, Hillebrand osiągnął przychody na poziomie ok. 1,4 mld EUR. Operator zatrudnia ok. 2,7 tys. pracowników, wyspecjalizowanych w obsłudze tzw. beverage market. Współpracuje zarówno z największymi globalnymi producentami np. Diageo, Beam Santory czy Brown-Forman, jak i lokalnymi dostawcami alkoholi i napojów. W Polsce firma Hillebrand działa od 2013 roku z siedzibą w Gdyni, gdzie oprócz usług logistycznych wspiera też swoich klientów w zdobywaniu rynków zagranicznych.

VignoblExport, założony w 2011 roku w Orleanie (Francja), specjalizuje się w obsłudze logistycznej niewielkich ilości napojów alkoholowych, współpracując z firmami i odbiorcami indywidualnymi na całym świecie. Firma dostarcza próbki na degustacje, realizuje dostawy w ramach turystyki winiarskiej (enoturystyki) oraz sprzedaży e-commerce. VignoblExport prowadzi działalność we Francji, Hiszpanii i Włoszech. Specyfika VignoblExport polega na unikalnej i dostosowanej do potrzeb klienta ofercie usług, wspieranej przez zaawansowane rozwiązania cyfrowe.