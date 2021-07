Holandia wprowadza zakaz palenia tytoniu w budynkach publicznych

Od 1 lipca w Holandii będzie obowiązywał zakaz palenia w budynkach publicznych. Oznacza to, że od tego dnia wolne od dymu będą szkoły, szpitale, muzea, stołówki sportowe, biblioteki, ale także zakłady opieki zdrowotnej, urzędy miast, parlament i ministerstwa.

Autor: PAP

Data: 30-06-2021, 17:19

Holandia wprowadza zakaz palenia tytoniu w budynkach publicznych / fot. unsplash

"Palenie jest śmiertelnym uzależnieniem, które co roku zabija w Holandii około 20 000 osób" - poinformował sekretarz stanu Paul Blokhuis. Od czwartku zakazane będą tzw. strefy dla palących. "Każdy ma prawo do świeżego i zdrowego powietrza w swoim otoczeniu" - dodał Blokhuis.

Początkowo planowano wprowadzenie zakazu w 2022 r. jednak we wrześniu 2019 r. Sąd Najwyższy orzekł, że miejsca dla palących w zakładach gastronomicznych są nielegalne.

Jak informuje komunikat rady ministrów, orzeczenie sądu "zachęciło do zamykania miejsc dla palaczy w innych sektorach". Palenie w budynkach niepublicznych, np. w siedzibach firm, stanie się nielegalne od 1 stycznia 2022 r.

Holenderski rząd "dąży do stworzenia pokolenia wolnego od dymu do 2040 r." - czytamy w informacji dla mediów. Dlatego też podjęto szereg działań zniechęcających do palenia. Na przykład wyroby tytoniowe umieszczone są w punktach sprzedaży poza zasięgiem wzroku, ich ceny zostały podwyższone, a papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania są obecnie sprzedawane w neutralnych opakowaniach.