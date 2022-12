Zima to zdecydowanie sezon na grzańce w przeróżnej postaci, czy to na bazie wina czy piwa, serwowane praktycznie w większości lokali. Najpopularniejszym w gronie trunków przygotowywanych i podawanych na ciepło jest Grzaniec Galicyjski. Podpowiadamy, jak zrobić Grzańca Galicyjskiego.

Podpowiadamy, jak zrobić Grzańca Galicyjskiego. / fot. shutterstock

Grzaniec Galicyjski – historia

Marka Grzaniec Galicyjski jest obecna na polskim rynku od ponad 25 lat i dla wielu osób jest synonimem wina grzanego. Obecnie brand należy do Grupy JNT. Popularność Grzańca sprawiła, że przybrał on różne smaki. Obecnie na sklepowych półkach możemy spotkać gotowego Grzańca w butelce z dodatkami chili lub w formie bezalkoholowej. W zależności od smaku i preferencji konsumentów. A mówiąc o smakach, warto dodać, że po grzane wino z przyprawami sięgano już w starożytnym Rzymie.

Jak się robi Grzaniec Galicyjski?

Nie wszyscy decydują się na zakup gotowego Grzańca Galicyjskiego w sklepie. Grzańca możemy zrobić samodzielnie w domu. Przygotowujemy go na bazie czerwonego wina, które łączymy obowiązkowo z takimi przyprawami jak: imbir, cynamon i gałka muszkatałowa. Do tego możemy dodać pomarańcze i miód. Wszystko razem mieszamy i podgrzewamy do temperatury, która będzie dla nas najlepsza do spożycia.

Co dodaje się do Grzańca Galicyjskiego?

Oczywiście wszystko zależy od tego, jakie smaki najbardziej nam odpowiadają. Natomiast jak już wspomnieliśmy powyżej, grzańcowym „must have” są: czerwone wino, cynamon, imbir, gałka muszkatałowa oraz okazjonalnie pomarańcze, goździki, laska wanilii i miód. Całość możemy wzmocnić odrobiną koniaku lub rumu.

Jak przyprawić Grzaniec Galicyjski?

Grzańca wzmacniamy przyprawami, które nas rozgrzeją. W połączniu z czerwonym winem świetnie sprawdzają się imbir, cynamon, gałka muszkatałowa, goździki, laska wanilii, pomarańcze. Takie połącznie będzie nas rozgrzewać i z pewnością wprawi w świąteczny nastrój.

Jak pić Grzańca Galicyjskiego?

Grzańca Galicyjskiego, jak sama nazwa wskazuje, pijemy na gorąco. Wymieszane z winem pozostałe składniki stawiamy w garnku na ogień i podgrzewamy tak długo, aż Grzaniec osiągnie temperaturę, która będzie idealna dla nas do picia. Jeśli chcemy, żeby Grzaniec rozgrzewał nas jeszcze bardziej, możemy wzmocnić go odrobiną koniaku lub rumu.

Czy grzaniec galicyjski jest zdrowy?

Jak każdy alkohol spożywany w odpowiednich ilościach.

