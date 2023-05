Skład Męskie Granie Orkiestry zawsze budzi wielkie emocje, a fani projektu prześcigają się w spekulacjach, kto w danej edycji stanie na czele tego wyjątkowego zespołu. Już wiemy, że w tym roku za program artystyczny sobotnich finałów oraz singiel promujący Męskie Granie odpowiadać będzie trzech artystów – Igo, Mrozu i Vito Bambino. Do związanych od lat z trasą Igo i Vito Bambino, zgodnie z oczekiwaniami wielu miłośników projektu, dołącza zupełnie nowy głos – Mrozu. Cała trójka od lat znana jest z tworzenia świetnej atmosfery na koncertach, dlatego w te wakacje można spodziewać się pod sceną wielkich emocji.

Igo był już dwukrotnie członkiem Męskie Granie Orkiestry – w 2019 i 2020 roku, a jego występy zawsze spotykały się z olbrzymim entuzjazmem. Także Vito Bambino był w składzie tego wyjątkowego zespołu. Razem z Darią Zawiałow i Dawidem Podsiadło stworzyli kultowy już singiel „I Ciebie też, bardzo”. Jedynym debiutantem w składzie jest Mrozu, chociaż jego obecność nie powinna nikogo dziwić, gdyż na jego koncertach publiczność każdorazowo szaleje pod sceną, a ostatnio został laureatem aż pięciu Fryderyków. Już 17 maja o 12.00 na kanale YouTube Męskiego Grania zaprezentują singiel „Supermoce” promujący Męskie Granie 2023.

W tym roku fani projektu po raz pierwszy mieli szansę poznać członków Męskie Granie Orkiestry na żywo i to przed premierą singla. W odpowiedzi na liczne prośby miłośników projektu, po raz pierwszy pojawiła się możliwość zakupu biletów na wydarzenie także poza przestrzenią internetową. 10 maja w warszawskim biurze podróży Igo, Mrozu i Vito Bambino nie tylko rozmawiali z odwiedzającymi, ale także sprzedawali bilety na największą trasę festiwalową w Polsce. Przed biurem zaparkował też specjalnie stworzony na tę edycję kamper. Związany będzie z nim wyjątkowy konkurs, którego szczegóły ujawnione zostaną 12 maja w mediach społecznościowych projektu.

– Chcemy, aby fani Męskiego Grania mieli jeszcze więcej możliwości, by spotykać się z artystami związanymi z trasą – mówi Dorota Nowakowska, Managerka Marki Żywiec. – To dlatego w tym roku po raz pierwszy w historii powołaliśmy do życia Męskie Granie Tour, w którym pojawili się członkowie Męskie Granie Orkiestry i osobiście sprzedawali bilety na naszą trasę festiwalową. Ten motyw podróży zostanie z nami na całe lato – już wkrótce zdradzimy więcej szczegółów i niespodzianek przygotowanych z myślą o miłośnikach Męskiego Grania – dodaje Nowakowska.