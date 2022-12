Alkohole i używki

Indie: 31 osób zmarło w wyniku zatrucia skażonym alkoholem

Autor: PAP

Data: 15-12-2022, 13:54

Co najmniej 31 osób zmarło, a 20 trafiło do szpitala w poważnym stanie najpewniej po wypiciu skażonego alkoholu, sprzedawanego bez koncesji we wschodnich Indiach - poinformowały w czwartek lokalne władze.

Indie: 31 osób zmarło w wyniku zatrucia skażonym alkoholem. / fot. unsplash