Większość małych browarów kraftowych, które musimy pamiętać, że nie mają dużego zaplecza kapitałowego, jest skupiona na tym, by poradzić sobie z problemem rosnących kosztów, z odpowiednim przełożeniem tego na ceny - powiedział nam Marek Kamiński, współwłaściciel Browaru Kingpin oraz prezes Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych podczas tegorocznej edycji Brewers Forum.

Marku, to był twój pierwszy udział w Brewers Forum. Jak oceniasz tegoroczną edycję?

Jestem pierwszy raz faktycznie. Żałuję, że nie było mnie tu wcześniej, bo to jest świetny event, bardzo fajnie zorganizowany. Jest tutaj dużo znajomych, dużo nowych znajomości, dużo wymiany informacji, wiedzy, nowych kompetencji i nowych wiadomości, które w szczególności we współczesnym świecie wszyscy chyba potrzebujemy.

Piwa bezalkoholowe rosną w siłę

Patrząc na wymianę doświadczeń między browarami z różnych krajów, czy coś szczególnego zwróciło twoją uwagę, jeśli chodzi o rynek piwa?

W paru prezentacjach i panelach przez wiele przypadków odmieniany był temat piwa bezalkoholowego. Myślę, że w tej chwili to jest wielki trend w całej Europie. W Polsce jesteśmy też całkiem w szpicy tego nowego trendu. Wszyscy wiemy, jak wyglądają liczby, jak piwo bezalkoholowe zyskuje swoich fanów w Polsce, tak że to były bardzo ciekawe dyskusje.

Dzisiaj ciekawa dyskusja o budowie programu oceny sensorycznej w małym browarze. Bardzo istotny temat działający na rzecz poprawy jakości, która w dzisiejszych czasach odgrywa też coraz większą rolę.

W zasadzie każda prezentacja czy każdy panel, na którym byłem ogromnie ciekawy, świetnie przygotowany, z bardzo fajnym doborem spikerów.

Mówiąc o trendzie na piwa bezalkoholowe, to nie jest łatwy temat dla browarów kraftowych. Zgadzasz się z tym?

W piwach kraftowych to nie jest łatwy temat, ponieważ dla piw 0,0 proc. nie mamy stacji do dealkoholizacji. Są to drogie inwestycje. Natomiast oczywiście piwa kraftowe bezalkoholowe również zyskują na popularności. Tych piw pojawia się coraz więcej. To są piwo może nie zawsze 0,0 proc., ale to są piwa do 0,5 proc., świetnie zrobione, fajnie nachmielone, orzeźwiające, więc absolutnie też rekomenduję zwracać uwagę na kraftowe piwa bezalkoholowe.

Co jest obecnie największym wyzwaniem dla browarów kraftowych w Polsce?

Przeszliśmy w miarę suchą stopą przez pandemię, a największym wyzwaniem w tej chwili są wzrosty kosztów, inflacja i wpływ tego też na portfele konsumentów. Jest to w tej chwili zauważalne, szczególnie w tym roku, od początku tego roku, więc tak naprawdę większość browarów, małych browarów kraftowych, które musimy pamiętać, że nie mają dużego zaplecza kapitałowego, większość browarów jest skupiona na tym, by poradzić sobie z problemem rosnących kosztów, z odpowiednim przełożeniem tego na ceny, z wyczuciem tak, żeby jednak móc realizować też założony wolumen.

