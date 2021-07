Instytut Jagielloński: Polska trzecim producentem piwa w UE

Jak wynika z raportu Instytutu Jagiellońskiego, Polska jest jednym z krajów w Europie, w którym spożywa się najwięcej piwa. W Unii Europejskiej więcej piwa piją jedynie Niemcy, Czesi i Belgowie.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 29-07-2021, 15:47

Jak wynika z raportu Instytutu Jagiellońskiego, Polska jest jednym z krajów w Europie, w którym spożywa się najwięcej piwa. / fot. unsplash

Jak piszą autorzy raportu, przeciętnie każdy pijący Polak w wieku powyżej 15 lat wypija 136 litrów piwa rocznie, co oznacza 272 półlitrowych puszek i ponad 5 kilogramów etanolu. Według raportu Instytutu Jagiellońskiego 86% wolumenu sprzedawanego w Polsce alkoholu to piwo. Zaznaczono, że piwo odpowiada za dostarczenie do organizmu przeciętnego Polaka 5,34 l czystego alkoholu, czyli ponad 54,6 proc. alkoholu spożywanego (2019) rocznie.

– Polska jest obecnie trzecim producentem piwa w Unii Europejskiej (UE). W 2005 r. browary w Polsce wyprodukowały 31,6 mln hl piwa, w 2015 r. 40,9 mln hl, w 2016 r. 41,4 mln hl, w 2017 r. 40,4 mln hl, w 2018 r. 41,5 mln hl, zaś w 2019 r. 40,4 mln hl. Polska eksportuje tylko 3,8 mln hl piwa (w 2016) (por. GUS, 2020c, Deloitte, 2018; wolepiwo.pl, 2021; Businessinsider, 2020). Prawie cała produkcja krajowa przygotowywana jest na krajowy rynek. W 2016 r. Polacy wypili 38,1 mln hl piwa, zatem import zagranicznych piw jest bardzo niewielki (na poziomie 0,5 mln hl). – napisano w raporcie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Rośnie sprzedaż piwa bezalkoholowego

Instytut Jagielloński zwraca uwagę m.in. na rozwój w Polsce segmentu piw bezalkoholowych.

– Na ten rodzaj piwa Polacy wydali w 2019 r. 600 mln zł, a w 2021 r. przeszło 1 mld zł (Ptak-Iglewska, 2019; M. Cyganiak, NielsenIQ, w: interiabiznes, 2021). Średnio w 2019 r. każdy Polak 15+ wydał 18 zł na piwo bezalkoholowe, zatem kupił 4 butelki takiego napoju (przyjmując średnią cenę ok 4 zł za butelkę), a w 2021 r. wydał 30 zł, zatem kupił już 7 butelek – podano w raporcie.

Instytut Jagielloński w swoim raporcie opisuje także wpływ piwa na zdrowie i ludzki organizm.