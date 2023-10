Marek Maślanka poinformował, że jego firma jest gotowa wyłożyć 11-13 mln zł, aby wesprzeć Manufakturę Piwa, Wódki i Wina. Pozwoliłoby to na odzyskanie pieniędzy wszystkim wierzycielom spółki. Jest jednak jeden warunek.

Marek Maślanka poinformował, że jego firma jest gotowa wyłożyć 11-13 mln zł, aby wesprzeć Manufakturę Piwa, Wódki i Wina Janusza Palikota. fot. PAP

Inwestor uratuje spółkę Palikota?

Marek Maślanka, jeden z inwestorów Manufaktury Piwa, Wódki i Wina od samego początku problemów spółki zaangażował się w próby ratowania biznesu firmowanego przez Janusza Palikota.

- Należąca do mnie firma Kraftowe Alkohole wraz z inwestorami jest przygotowana do wsparcia PZU MPWiW w kwocie 11/13 mln, które moim zdaniem są niezbędne do uzyskania BEP (progu rentowności - przyp. red.). To pozwoli w konsekwencji uzyskać obroty które dadzą możliwości obsługi PZU - poinformował biznesmen 19 października.

Oświadczenie Maślanki to potwierdzenie doniesień "Rzeczpospolitej", która kilka dni temu informowała, że kilka osób, które łącznie zainwestowały ponad 100 mln zł w alkoholowy biznes byłego posła, zastanawia się, czy wyłożyć niezbędne obecnie ok. 13 mln zł na przetrwanie firmy.

Wierzyciele spółki Palikota odzyskają pieniądze? Jest warunek

Maślanka wskazuje, że jeśli ten ruch się uda, wierzyciele odzyskają swoje pieniądze, jednak warunkiem jest zatwierdzenie układu.

- Obecnie udzielamy pożyczek niezbędnych do spłaty zaległych wynagrodzeń, niezbędnych kosztów, finansujemy produkcję - dodaje.

Maślanka poinformował jednocześnie, że nowa strategia spółki zostanie zaprezentowana na początku listopada.

Co dalej z Manufakturą Piwa, Wódki i Wina?

W połowie października do sądu trafił trzeci wniosek o postępowanie układowe spółki z grupy kapitałowej Manufaktura Wódki i Wina. Jednak wniosków może być znacznie więcej.

Jak wynika z informacji "Rzeczpospolitej", ważą się losy całej grupy kapitałowej - inwestorzy dyskutują nad przyjęciem bądź odrzuceniem porozumień w trwających właśnie postępowaniach układowych.

Sytuacja w firmie jest bardzo dynamiczna, bo jeszcze niedawno trwały zbiórki pieniędzy pod kolejne "innowacyjne" projekty związane z produkcją i sprzedażą piwa.

Pozakulisowe zmagania są intensywne. Nie jest do końca jasne, ile osób jest finansowo zaangażowanych we wszystkie projekty, bo choć wiadomo, że Tenczynek Dystrybucja i sama MWPWiW zebrały cztery tysiące inwestorów, którzy teraz czekają na zwrot zainwestowanych bądź pożyczonych pieniędzy, to inwestorów może być więcej, ponieważ zbiórki były zbierane też na inne firmy z grupy.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl