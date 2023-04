Jack Daniel's & Coca-Cola to napój RTD o smaku jednego z najpopularniejszych drinków na świecie: połączenia Jack Daniel's Tennessee Whiskey i Coca-Cola.

Gotowy do spożycia koktajl dedykowany jest wyłącznie osobom dorosłym i posiada przemyślaną koncepcję wizualną z widocznym komunikatem o odpowiedzialnej konsumpcji. Na opakowaniu zintegrowane zostały cechy charakterystyczne obu marek: czerwone logo Coca-Cola pisane klasycznym pismem Spencerian, które łączy się z eleganckim, czarnym Jack Daniel's Old. Rozpoznawalny zaś skrót No.7 potwierdza, że napój zawiera w sobie wysokiej jakości składniki.

- Odważnie połączyliśmy smaki, tworząc doskonały napój dla dorosłych odbiorców Coca-Cola i Jack Daniel’s. To nasi konsumenci zainspirowali nas do współpracy i zmobilizowali do stworzenia produktu o kultowej kombinacji składników. Działanie to wpisuje się w cel rozwoju portfolio marek oferowanych przez Coca-Cola tak, by wychodzić naprzeciw upodobaniom naszych klientów, wspierając ich jednocześnie w odpowiedzialnych wyborach – mówi Nikos Koumettis, prezes The Coca-Cola Company w Europie.