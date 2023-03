Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zdecyduje czy producent zabawki dla psów Bad Spaniels, która ma kształt butelki whisky Jack Daniel's, wprowadza konsumentów w błąd. - Spór może na nowo zdefiniować, w jaki sposób amerykańskie sądownictwo stosuje konstytucyjne prawa do wolności słowa w odniesieniu do znaków towarowych - pisze Reuters.

Zabawka Bad Spaniels kontra whisky Jack Daniel's; for. unsplash.com / amazon

Jak podał Reuters, oczekuje się, że w sprawie, która będzie rozpatrywana w środę 22 marca, dziewięciu sędziów wyjaśni granicę między parodią chronioną przez pierwszą poprawkę do konstytucji USA a naruszeniem znaku towarowego, z reperkusjami wykraczającymi poza alkohol i akcesoria dla zwierząt. Wyrok ma zapaść do końca czerwca.

Zabawka dla psa Bad Spaniels, która "drażni" Jacka Daniel'sa

Brown-Forman, właściciel marki Jack Daniel's zwrócił się do sędziów o rozpatrzenie sprawy przeciwko producentowi plastikowej zabawki Bad Spaniels - firmie VIP Products z Arizony.

Przedmiot naśladuje kwadratowy kształt butelki whisky, a także czarno-białą etykietę i bursztynowy alkohol oraz dodaje zwroty, które nazywa "kupą humoru". Podczas gdy na oryginalnej butelce widnieje napis "Old No. 7 brand" i "Tennessee Sour Mash Whiskey", parodia głosi: "The Old No. 2 on Your Tennessee Carpet". Zamiast oryginalnej notki o 40-proc. objętości alkoholu, parodia mówi, że to "43% Poo by Vol." i "100% śmierdzący".

Zabawka kosztuje około 13 do 20 dolarów, a na opakowaniu jest napisane małą czcionką: "Ten produkt nie jest powiązany z Jack Daniel Distillery".

Parodia Jacka Daniel'sa dezorientuje konsumentów?

Producent zabawki mówi, że Jack Daniel's nie ma poczucia humoru, ale prawnicy Brown-Forman twierdzą, że "motywowany zyskiem 'żart' VIP-a dezorientuje konsumentów, wykorzystując jego ciężko zapracowany wizerunek".

- Jack Daniel's kocha psy i ceni sobie dobre żarty tak samo jak wszyscy. Ale Jack Daniel's jeszcze bardziej lubi swoich klientów i nie chce, aby byli zdezorientowani lub kojarzyli jego wyśmienitą whisky z psią kupą - podkreśliła firma sędziom.

Zdaniem prawników koncernu alkoholowego może to mieć "szerokie i niebezpieczne konsekwencje", wskazując m.in. na dzieci, które mają dostęp do zabawki.

Zabawka jest częścią linii produktów VIP o nazwie Silly Squeakers, które naśladują butelki z alkoholem, piwem, winem i napojami gazowanymi. Należą do nich Mountain Drool, który parodiuje Mountain Dew oraz Heini Sniff'n, który parodiuje Heinekena. Sąd w 2008 roku zabronił firmie sprzedaży parodii Budweisera, ButtWiper.

Producent Jacka Daniel'sa w sądzie przeciwko VIP Products

Po tym, jak firma zaczęła sprzedawać swoją zabawkę Bad Spaniels w 2014 roku, Jack Daniel's chciał zaprzestania tego procederu. VIP poszedł do sądu. Jack Daniel's wygrał pierwszą rundę w sądzie, ale przegrał apelację. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który początkowo odrzucił wniosek, ale w listopadzie 2022 r. zdecydował, że zajmie się sprawą.

- Niektóre firmy wyraziły zaniepokojenie, że orzeczenie przeciwko Jack Daniel's osłabi ich kontrolę nad markami i reputacją. Inni twierdzą, że orzeczenie faworyzujące producenta whisky zdławiłoby prawa do wolności słowa - podaje Reuters.

