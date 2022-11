strefa premium

Jagoda Iwańczuk, prezes zarządu Van Pur S.A.: Wraca normalność w stosunkach handlowych z Ukrainą (wywiad)

Autor: Albert Katana (op. AT)

Data: 25-11-2022, 15:44

Jagoda Iwańczuk, prezes zarządu Van Pur S.A. w wywiadzie opowiada nam o powrocie firmy na półki ukraińskich sklepów, planach eksportowych oraz zakończeniu współpracy z Vive Kielce.

Jagoda Iwańczuk, prezes zarządu Van Pur S.A. fot. mat. pras.

Van Pur: Nasze piwa wracają na Ukrainę

Albert Katana, Portal Spożywczy: Kraje Wspólnoty Niepodległych Państw były niegdyś istotnym rynkiem dla Van Pur. Jak bardzo zmieniła się sytuacja po wybuchu wojny w Ukrainie? Czy obecnie prowadzicie sprzedaż na tamtejszym rynku?

Jagoda Iwańczuk, prezes zarządu Van Pur S.A.: Jak wiele innych polskich firm z branży spożywczej, do wybuchu wojny obsługiwaliśmy klientów na rynkach wschodnich. Piwa produkowane przez Van Pur cieszyły się tam bardzo dobrą renomą. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę fakt, że dostarczamy swoje produkty na ponad 70 rynków świata, łączny udział sprzedaży do krajów dawnej WNP nie był dla naszej firmy znaczący. Ta dywersyfikacja biznesu okazała się, w obecnej sytuacji, bardzo dobrym posunięciem. Warto podkreślić, że po początkowym okresie perturbacji wywołanych wojną, nasze piwa powoli wracają na półki ukraińskich sklepów. Wymaga to większego wysiłku, ale można zaryzykować tezę, że stopniowo wraca normalność w stosunkach handlowych z Ukrainą.