Wino najlepiej smakuje w towarzystwie dobrego dania, dlatego Wielkanoc stwarza nam doskonałą okazję do zabawy ze smakami.

Witosław Stępień, PR Manager w Domu Wina/ fot. mat. prasowe

Śniadanie

Spotkanie przy świątecznym stole najlepiej zacząć od kieliszka szampana! Niektórych może zaskoczyć fakt, że to jedno z najbardziej uniwersalnych win. Szampan jest jak wielofunkcyjny szwajcarski scyzoryk. Po pierwsze - od razu wprowadza nas w znakomity nastrój, po drugie - nadaje chwili podniosłą rangę, po trzecie - idealnie łączy się z szerokim asortymentem dań na zimno, bowiem cechuje go wyraźna kwasowość i mineralność, a te z kolei dobrze poradzą sobie z sałatkami i sosami z dodatkiem octu i majonezu. Wina musujące wzmacniają smak wędlin, nawet tych suchych lub długo dojrzewających. Szampan ma również tę zaletę, że odświeża usta, przygotowując nas na nowe dania. Szampany są tylko z Szampanii i jest to smak nie do podrobienia! Ceny zaczynają się od 100 zł za butelkę.

A co z jajkiem?

Jajko i wino nie są przyjaciółmi. Sposobem na tę kombinację jest wciąż niedoceniane w Polsce sherry fino np. słynne Tío Pepe. Nie mylmy jednak sherry z cherry! Sherry to wzmacniane alkoholem wino z Andaluzji o skomplikowanej metodzie produkcji. Wino ma wiele oblicz – może być wytrawne i słodkie, a nawet bardzo słodkie. Do jajka wybieramy wytrawne (na etykiecie ma być napis Fino). Podajemy lekko schłodzone. Najbardziej znane na świecie - Tío Pepe ma niepowtarzalny bukiet, w którym wyczuwalne są subtelne nuty migdałowe, daktyle, orzechy, figa. Kto raz skosztował sherry fino, nigdy tego nie zapomni. Sherry poradzi sobie też z żurkiem.

Czas na wina czerwone

Na polskim stole obowiązkowo muszą znaleźć się wędliny, pasztety, boczki itp. Do takich potraw potrzebujemy wyrazistych, cięższych win czerwonych. Dobrze sprawdzają się takie o wyższej kwasowości i wyraźnej owocowości, jak np. afrykański cabernet sauvignon, australijskie shirazy lub wina austriackie takich odmian jak zweigelt lub blaufränkisch. Warto tu dodać, że z uwagi na podobieństwa kuchni polskiej i austriackiej, wina z tego kraju idealnie pasują do naszych tradycyjnych potraw.

A co się tyczy słodyczy

Nie ma świąt wielkanocnych bez wypieków. Wybór win pasujących do słodyczy jest naprawdę duży, ale uwaga na tanie masowe produkty z marketu! Słodkie i półsłodkie wina za 20-30 zł to pułapka dla naszej kieszeni i zgroza dla podniebienia. Warto wydać troszkę więcej, bo win słodkich pije się mało, więc liczy się jakość, a nie ilość. Doskonałym wyborem są wspomniane już sherry z takimi napisami na etykiecie jak Medium Sherry, Sherry Sweet Cream, Sherry Nectar Pedro Ximenzez czy Amontilado. Godne polecenia są też inne wina wzmacniane, jak porto czy madera.

Do lżejszych ciast, na bazie sera lub śmietany, takich jak ambasador, sernik lub wielkanocna pascha, dobrze będzie pasować słodki tokaj lub francuski sauternes.

Dla wytrwałych

Kto nie najadł się na śniadanie, ma szansę nadrobić zaległości przy kolacji. Wobec braku tradycyjnych potraw na ten moment świąt, możemy uwolnić swoją kreatywność, podając np. pieczonego kurczaka lub indyka z żurawiną i gruszką. Do tych dań doskonałą parą będzie leżakowane w beczce langwedockie chardonnay, a do gęsiny lub kaczki wino z odmiany pinot noir. Potrawy o intensywnych smakach, pieczone z dużą ilością przypraw i tłuszczu, wymagają cięższych i bardziej wyrazistych win, jak choćby chilijskie carménère w klasie reserva lub zacne bordeaux.

Coś na trawienie

Obecność wina pomaga organizmowi poradzić sobie z nadmiarem dobroci, ale jeśli coś pójdzie nie tak, polecamy tzw. digestivy, czyli alkohole trawienne. Kieliszek dobrej wódki będzie idealny na zakończenie świątecznego dnia.

