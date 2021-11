Jak Maspex sfinansuje przejęcie CEDC? (wideo)

- Model finansowania przejęcia CEDC jest konserwatywny i wręcz nudny. Nie sięgamy po wyrafinowane narzędzia - mówi nam Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex na FRSiH 2021.

Autor: AT

Data: 16-11-2021, 11:57

Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex o przejęciu CEDC mówił także na FRSiH 2021. fot. PTWP

Maspex przejmuje CEDC. Co zadecydowało o transakcji?

Krzysztof Pawiński wskazuje, że głównym czynnikiem, jaki bierze pod uwagę Maspex przy kolejnych przejęciach jest wzmacnianie sieci dystrybucji.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Analizując konkretne przejęcie, zawsze czynimy to poprzez dopasowanie do naszej sieci dystrybucji. Staramy się żeby każde przejęcie wzmacniało nasze otoczenie dystrybucyjne, tj. firmy, które z nami pracują czy punkty handlowe. Nie do pominięcia była także wyborna pozycja rynkowa marek, które są objęte transakcją, jak Żubrówka czy Soplica - dodał.

Maspex pracował nad przejęciem CEDC od 2019

Prezes Maspeksu przyznał, że grupa negocjowała przejęcie CEDC od 2019 roku.

- Na rynku alkoholi mocnych nie brakuje wyzwań, ale przygotowując się do tej transakcji, wiedzieliśmy, na co się piszemy. Negocjując ten ruch od ponad dwóch lat mieliśmy już do czynienia z przynajmniej trzema zmianami przepisów w kontekście alkoholu i rynek ten nie przestał istnieć. Byłoby przedwczesne gdybym zajmował stanowisko krytyka czy zwolennika takich czy innych regulacji. Wchodząc na rynek alkoholi mocnych, przyjmujemy do wiadomości, że jest to rynek regulowany i nie wszystko zależy od relacji konsument-dostawca. Jesteśmy obecnie na etapie warunkowej umowy, na którą trzeba zgody UOKiK. Czekamy na rozpatrzenie wniosku i closing, czyli skonsumowanie transakcji, po którym będziemy mogli być bardziej precyzyjni w kwestiach regulacji tego sektora - dodał.

Jak Maspex sfinansuje przejęcie CEDC?

Krzysztofa Pawińskiego zapytaliśmy także o to, w jaki sposób Maspex sfinansuje przejęcie CEDC.

- Model finansowania tej transakcji jest konserwatywny i wręcz nudny. Przez pięć lat od ostatniego przejęcia zbieraliśmy środki własne po to żeby mieć tzw. wkład własny. Reszta to klasyczny kredyt, który dostarczą cztery polskie banki. Jest to więc model taki sam jak zawsze. Nie sięgamy po wyrafinowane narzędzia. Klasyczne podejście do finansowania służy nam od lat i niczego nie będziemy zmieniali - podsumował.