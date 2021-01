Jak ominąć podatek cukrowy? Kanadyjska firma wychodzi naprzeciw polskim producentom

Zarząd spółki Hemp & Health w dniu 11 stycznia 2021 roku zawarł umowę agencyjną, której przedmiotem jest sprzedaż w Europie technologii kanadyjskiej firmy Province Brands of Canada.

- Firma ta opracowała wysokozaawansowane technologie scukrzania i browarnictwa, które są wykorzystywane przez firmy wykorzystujące w procesie produkcji różne formy słodzenia. Ma to tym większe znaczenie, iż ze względu na wprowadzony w roku 2021 podatek cukrowy, zastosowanie kanadyjskiej technologii może potencjalnie wyjść naprzeciw oczekiwaniom wielu producentów, poszukujących alternatywnych metod słodzenia produktów – informuje spółka Hemp & Health.

- Zgodnie z umową agencyjną Hemp&Health ma wyłączne prawo do reprezentowania w Polsce technologii opracowanej przez Province Brands of Canada, służącej do wytwarzania cukrów do fermentacji napojów (np. do warzenia piwa / piwa bezalkoholowego), jak i cukrów do słodzenia żywności i napojów, z niemal każdego rodzaju biomasy odpadowej z roślin celulozowych (w tym produktów ubocznych rolnictwa i pozostałości z legalnego przemysłu konopnego i marihuany) – podaje Hemp & Health.

Spółka wskazuje, że potencjalnymi nabywcami lub licencjobiorcami tej technologii są producenci napojów oraz firmy z branży alkoholowej, konopnej (CBD) i spożywczej.

Umowa przewiduje także niewyłączne prawo do reprezentowania technologii firmy Province Brands of Canada w całej Europie.

- Pozyskani licencjobiorcy mogą tworzyć produkty według własnych formuł lub wytwarzać produkty/marki opracowane wewnętrznie przez firmę Province Brands of Canada, w tym piwo Cambridge Bay Canadian Hemp Lager warzone wyłącznie z wody, konopi, chmielu i drożdży, bez użycia ziarna, skrobi i cukru używanych w procesie fermentacji – podaje spółka.

W ciągu ostatnich dwóch lat firma Province Brands of Canada opracowała zgłoszony do opatentowania proces warzenia piwa z celulozowych odpadów roślinnych. Głównym celem badań firmy było wytwarzanie piwa z konopi. Rekreacyjne używanie konopi stało się legalne w Kanadzie w październiku 2018 roku.

W Polsce od 1 stycznia 2021 roku wszedł w życie zapowiadany już rok temu podatek cukrowy zwany przez rząd opłatą cukrową. Dodatkowa opłata obejmuje napoje słodzone cukrem lub słodzikami, zawierające kofeinę, taurynę, a także napoje alkoholowe w tzw. "małpkach", czyli buteleczkach do 300 ml.

Obecnie, w czasie kryzysu nie należy oczekiwać, że dostawcy wezmą go na siebie. W sklepach już widać gwałtowny wzrost cen napojów gazowanych.

Nowy podatek składa się z części stałej i zmiennej. Pierwsza stawka - stała - to 50 groszy za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej albo 10 groszy za litr napoju z dodatkiem kofeiny lub tauryny. Druga stawka to 5 groszy za każdy gram powyżej 5 gram cukru lub słodzika w produkcie. Podatek cukrowy może wynieść maksymalnie 1,20 zł w przeliczeniu na litr napoju

Zgodnie z przepisami podatek trzeba będzie odprowadzić do 25. dnia kolejnego miesiąca. Oznacza to, że za styczeń będzie do zapłacenia już w lutym.