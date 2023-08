Grupa Manufaktura Piwa Wódki i Wina złożyła do sądu wniosek o uruchomienie postępowania zatwierdzającego układ z wierzycielami w ramach postępowania restrukturyzacyjnego.

- Postanowiliśmy chronić aktywa w ten oto sposób, że złożyliśmy taki wniosek. Czym jest to postępowanie układowe? Ono jest wnioskiem, który w ciągu 4 miesięcy pozwala zarządowi spółki przygotować propozycję porozumienia co do warunków spłaty zadłużenia. To może być oczywiście zwrot w 100 proc., to może być zwrot połączony z zamianą na akcje, czasami się robi redukcję tego długu. To się dostosowuje do tego, ile spółka będzie w stanie gromadzić środków i w jakim czasie będzie w stanie z zarobków, które uzyska po tej restrukturyzacji, zwracać inwestorom. Naszym celem zarówno w Manufakturze, jak i Tenczynek Dystrybucji, jest zwrot całości inwestycji, zobowiązań, spłata wszystkich wierzytelności - tłumaczy Janusz Palikot.