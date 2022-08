Jak pandemia i wojna w Ukrainie wpłynęły na produkcję piwa w Polsce?

Autor: Jakub Szymanek

Data: 12-08-2022, 08:00

Zakłócenia w łańcuchach dostaw, rekordowa inflacja i mocny wzrost kosztów. Jak te czynniki wpływają na działalność browarów i produkcję piwa, wyjaśnia w rozmowie z nami Krzysztof Żyrek, dyrektor browaru w Warce.

O innowacjach, automatyzacji i robotyzacji w produkcji piwa rozmawiamy z Krzysztofem Żyrkiem, dyrektorem browaru w Warce. / fot. materiały prasowe

W jakim stopniu problemy ostatnich lat takie jak pandemia i wojna w Ukrainie, i spowodowane przez nie przerwy w łańcuchach dostaw, miały wpływ na działanie technologiczne browarów w kontekście elastyczności procesu produkcyjnego, gromadzenia i korzystania z zapasów?

Jest to kluczowe pytanie szczególnie w kontekście, jakim była/jest pandemia. Nasza organizacja była przygotowana na takie zakłócenia, chociaż wymagało to od nas dodatkowego wysiłku m.in. zmiany w sposobie pracy oraz ścisłe współdziałanie z dostawcami. Aby poradzić sobie z aktualnymi wyzwaniami, wykorzystaliśmy nasz potencjał ukierunkowany na elastyczność i szybkość działania. Najważniejszym zadaniem w okresie pandemii było zadbanie o naszych pracowników w firmie, tak, aby czuli się bezpieczni i mogli realizować swoje zadania.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Wykorzystywaliśmy także zdalny sposób pracy, aby zminimalizować ryzyko i utrzymać ciągłość procesów. W tym wypadku były pomocne narzędzia i systemy cyfrowe, które pozwalały nam na zdalny nadzór nad częścią procesów.

W mierzeniu się z przeciwnościami bardzo nam pomagała i pomaga nasza kultura organizacyjna, mocny leadership i dobre relacje w zespole.

Jak branża piwna radzi sobie w obliczu rekordowej inflacji i wzrostu kosztów?

Które ze stosowanych technologii okazały się najważniejsze, a ich działanie okazało się największym wsparciem procesu produkcyjnego, zwłaszcza w tym zmieniającym się środowisku biznesowym ostatnich 2 lat, gdzie mieliśmy m.in. poważne zakłócenia w łańcuchach, niedostatek podaży surowców i komponentów, rekordową inflację i mocny wzrost kosztów?

Wzrost kosztów dotyczy nas wszystkich, także firmy. Pierwszą reakcją w tak trudnym czasie jest zapewnienie dostaw surowców, opakowań i innych materiałów niezbędnych do ciągłej produkcji i to nam się udało. Mamy wieloletnie i bardzo dobre relacje z naszymi dostawcami i w tak trudnym okresie mogliśmy na nich liczyć. Jaka będzie wielkość inflacji i związany z tym wzrost kosztów materiałów nie wiemy, możemy tylko prognozować. Sposobem na łagodzenie tego wzrostu jest optymalizacja kosztów i redukcja strat. Bardzo ważne okazuje się zaangażowanie załogi, wykorzystywanie narzędzi cyfrowych oraz całościowe podejście do łańcucha dostaw. W tak wymagających czasach elastyczność i szybkość dostosowania jest kluczowym elementem ciągłości biznesu. Nie da się tego zrobić bez wysokich kompetencji naszych pracowników i wsparcia cyfryzacją.

Cyfryzacja i innowacje w produkcji piwa

Jakich zmian z gatunku automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych można się spodziewać w najbliższej przyszłości, patrząc przez pryzmat potrzeb browaru, ale i całej branży piwnej?

Ten temat nie jest nowy dla nas. Od lat inwestujemy w automatyzację procesów i nadal zamierzamy to robić. Doświadczenia ostatnich lat mówią nam o potrzebie transformacji nie tylko na poziomie urządzeń i procesów, ale także na poziomie zbierania danych, raportowania, wykorzystywania sztucznej inteligencji np. do redukcji mikroprzestojów i awarii na liniach rozlewniczych (predictive maintenace). Dzisiejsze oczekiwania idą w kierunku wsparcia pracowników przez dedykowane narzędzia cyfrowe. Już teraz rozwijamy nowoczesne techniki video (AR, VR), które pomagają w rozwoju naszych pracowników. Jesteśmy w czasie dużej transformacji cyfrowej, jeżeli nie wsiadłeś do tego pociągu, to stracisz przewagę konkurencyjną.

Czytaj więcej: Cyfryzacja i innowacje w produkcji piwa. W co inwestują browary? (WYWIAD)