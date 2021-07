Jak powstają innowacje na rynku alkoholi mocnych? (wideo)

Proces przygotowywania nowych produktów na rynku alkoholi mocnych to pewnego rodzaju odkrywanie. Odkrywamy więc potrzeby konsumenta i okazje do konsumpcji, a dopiero potem obudowujemy to w nowy produkt - opakowanie, recepturę czy smak - mówi Wojciech Bortkiewicz, dyrektor komercyjny marketingu wódek w CEDC.

Autor: Paulina Piwowarek

Data: 23-07-2021, 07:58

Wojciech Bortkiewicz, dyrektor komercyjny marketingu wódek w CEDC mówi o tym, jak powstają innowacje

Innowacje są jednym z głównych motorów rozwoju rynku alkoholi mocnych. - W ostatnim czasie wprowadziliśmy na rynek markę Rajska czy nowe warianty lidera kategorii smakowych napojów spirytusowych - marki Soplica. Obie marki bazują na duo-smakach. To nasze kluczowe marki wprowadzone w ostatnim czasie - podkreśla Wojciech Bortkiewicz.

Jak powstają innowacje CEDC?

- Staramy się obserwować naszych konsumentów i czerpać od nich inspiracje. Sprawdzamy jakie mają potrzeby i jak na nie możemy zareagować. Przyglądamy się także innym kategoriom, które mogą być źródłem ciekawych informacji i inspiracji - dodaje.

- Konsumenci się zmieniają i zmieniają swoje przyzwyczajenia. Pojawiają się nowe produkty, smaki czy nowe owoce dostępne na szeroką skalę, które warto wykorzystać do tworzenia innowacji - podkreśla dyrektor Wojciech Bortkiewicz.

CEDC bacznie obserwuje globalne trendy na rynku wódek i napojów spirytusowych. - Kategoria alkoholi jest dosyć mocno regionalna i uzależniona od kultury spożywania alkoholu. Dlatego nie wszystko można przenieść na polski rynek - podkreśla nasz rozmówca.

- Obserwujemy globalny trend nazwany 'botanicals', czyli naturalności produktów. Konsumenci poszukują pierwotnych receptur i smaków. Widać to także w kategorii alkoholi na polskim rynku - mówi.

Wprowadzanie innowacji na rynek

- Proces przygotowywania nowych produktów trwa kilka miesięcy - w przypadku rozszerzania istniejącej już linii produktów. W przypadku nowej marki może on trwać nawet ponad rok, ale jest to niezwykle ciekawy proces. To pewnego rodzaju odkrywanie. Odkrywamy więc potrzeby konsumenta i okazje do konsumpcji, a dopiero potem obudowujemy to w nowy produkt - opakowanie, recepturę czy smak - komentuje Wojciech Bortkiewicz.

