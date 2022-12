Proces warzenia piwa bezalkoholowego jest prawie identyczny, jak piwa zawierającego alkohol. Różni się tylko na jednym etapie, w zależności od zastosowanej technologii.

Proces warzenia piwa bezalkoholowego jest prawie identyczny, jak piwa zawierającego alkohol. fot. PAP

Jak powstaje piwo bezalkoholowe?

Piwo bezalkoholowe powstaje z tych samych składników, co piwo z alkoholem – słodu, chmielu, drożdży i wody. Proces jego warzenia jest prawie identyczny, jak piwa zawierającego alkohol. Różni się tylko na jednym etapie, w zależności od zastosowanej technologii.

Zobacz też: Czy piwo bezalkoholowe ma mniej kalorii niż zwykłe? Producenci wyjaśniają

W każdej z metod produkcji piwa bezalkoholowego chodzi o to, żeby nie dopuścić do wytworzenia alkoholu w piwie albo go z piwa usunąć.

3 metody wytwarzania piwa bezalkoholowego

Są trzy najbardziej popularne metody wytwarzania piwa bezalkoholowego – pierwsze dwie to metody biologiczne, trzecia – metoda fizyczna, którą można zastosować na dwa sposoby.

Zanim przejdziemy do piwa bezalkoholowego, opiszmy pokrótce jak wygląda proces produkcji klasycznego, "alkoholowego" piwa:

1. Słodowanie

Zboże używane do produkcji piwa – zwykle jęczmień lub pszenica, musi najpierw zostać poddane słodowaniu.

Kiełkowanie ziaren zostaje zatrzymane poprzez suszenie, a powstały w ten sposób słód przesiewa się i mieli. Zmielony słód trafia do zacierania. Poddany wysokim temperaturom wytwarza cukry potrzebne do fermentacji, czyli tzw. ekstrakt.

2. Filtrowanie

Gotowy zacier słodowy jest następnie filtrowany, a w efekcie tego procesu

powstaje tzw. brzeczka.

3. Warzenie

Brzeczka trafia teraz do kotłów warzelnych, gdzie jest gotowana przez przynajmniej

kilkadziesiąt minut z dodatkiem chmielu. Chmiel na tym etapie dodaje przyszłemu piwu goryczki. Po uwarzeniu piwo będzie wystudzone i doprawione drożdżami.

4. Fermentacja

Przez następne kilkanaście dni piwo fermentuje pod wpływem drożdży, które „nasycają” je alkoholem. Teraz tworzy się też charakterystyczny smak i zapach piwa.

5. Dojrzewanie

Gotowe piwo musi jeszcze trochę odczekać: przez ok. tydzień leżakuje i dojrzewa smakowo w specjalnym tanku, w temperaturze bliskiej zeru.

6. Filtracja i dealkoholizacja

To już prawie finał. Aby piwo było klarowne, należy je jeszcze dobrze przefiltrować i oczyścić z drożdży.

7. Rozlew

Przefiltrowane piwo można już rozlać do butelek, puszek, kegów i wypuścić w świat, gdzie czekają na nie rzesze wiernych wielbicieli.

Uwarzenie dobrego piwa bezalkoholowego wymaga dużej wiedzy i doświadczenia piwowara. Niezależnie od wybranej metody „pozbywania się alkoholu”, potrzebna jest odpowiednia znajomość sztuki piwowarstwa, aby w całym procesie produkcji trunku 0,0% zachować charakterystyczne aromaty i smak piwa.

3 metody wytwarzania piwa bezalkoholowego

Najbardziej popularne metody wytwarzania piwa bezalkoholowego to:

Fermentacja przerywana – proces warzenia odbywa się tak, jak w przypadku tradycyjnego piwa, ale fermentacja zostaje przerwana, gdy tylko drożdże zaczną wytwarzać alkohol. Przerwanie pracy drożdży odbywa się np. poprzez usunięcie drożdży z brzeczki piwnej czy też silne ich schłodzenie, aby przestały przetwarzać cukier na alkohol.

Ograniczenie fermentacji – z wykorzystaniem szczepów drożdży piwowarskich, które nie przerabiają cukru na alkohol, ale pozwalają zachować smak i aromat piwa.

Dealkoholizacja – alkohol z piwa jest usuwany pod koniec warzenia na dwa możliwe sposoby: poprzez odparowanie w niskiej temperaturze (destylacja próżniowa) lub filtrację przez specjalną membranę (odwrócona osmoza).

Dwa podejścia do uzyskania piw bezalkoholowych

Dr hab. inż. Aleksander Poreda, prof. na URK w Krakowie i przedstawiciel Krakowskiej Szkoły Browarniczej wskazuje, że wyróżnia się dwa główne podejścia do uzyskania piw bezalkoholowych:

- Z jednej strony - modyfikacja technologii produkcji, np. zmiana profilu zacierania czy zmiany parametrów procesu fermentacji (niskie stężenie ekstraktu brzeczki, profil temperaturowy czy dobór odpowiednich drożdży), z drugiej strony - usunięcie etanolu z piwa wytworzonego w sposób standardowy, dzięki wykorzystaniu odparowania czy technik membranowych - dodaje.

Ekspert przyznaje, że dynamiczny wzrost rynku piw nisko- i bezalkoholowych na wiecie w ostatnich latach w znacznej mierze przyczynił się do intensyfikacji prac badawczo-rozwojowych i udoskonalenia stosowanych metod.

- Wykorzystanie drożdży niefermentujących maltozy, optymalizacja procesu usuwania alkoholu z piwa, wykorzystanie potencjału chmieli aromatycznych i wiele innych rozwiązań powodują, że obecnie jakość sensoryczna piw bezalkoholowych znajduje coraz większe uznanie wśród konsumentów - podsumowuje dr hab. inż. Aleksander Poreda.

Informacje opracowano na podstawie raportu "Rewolucja 0,0% na rynku piwowarskim" przygotowanego przez Związek Pracodawców Browary Polskie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl