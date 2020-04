Jak radzą sobie polskie winnice w czasie pandemii koronawirusa? (wideo, galeria zdjęć)

Największa winnica w Polsce ma 33 ha, a najstarsza skończyła w tym roku 40 lat, zaś najwyżej położona znajduje się na 563 m n. p. m. Uprawa szlachetnych szczepów winogron, manufakturowa produkcja oraz szeroki wybór rodzajów wina sprawiają, że polski alkohol jest coraz bardziej doceniany, także na scenie międzynarodowej.

– W Polsce jest zarejestrowanych około 300 winnic, a około 40 proc. odbiorców tych winnic to była branża HoReca, która ostatnio właściwie przestała działać. Dlatego też obecnie naszym celem jest dywersyfikacja i poszukiwanie nowego kontaktu z odbiorcami. Zdecydowaliśmy się też na popularyzację polskiego wina – mówi Karol Nizio, właściciel winnicy Dwór Sanna, która jest organizatorem Festiwalu Polskie Wino online.

Festiwal Polskie Wino online to pierwsze w naszym kraju wydarzenie o tej tematyce odbywające się w wirtualnej przestrzeni. To przedsięwzięcie, które powstało, także po to by wspierać polskie winnice w okresie kryzysu. Wydarzenie startuje już 23 kwietnia i potrwa do 26 kwietnia.

Winnica Dworu Sanna położona jest na północno-zachodniej części Roztocza pośród wąwozów, łąk i lasów w Wierzchowiskach Drugich 60 km od Lublina i 80 km od Zamościa. Winnica znajduje się na wysokości 250 m n.p.m. na południowo-zachodnim i południowo-wschodnim stoku o nachyleniu około 35%. Dzięki temu winorośle mają dostęp do promieni słonecznych maksymalnie długo. W maju 2012 roku na powierzchni 0,5 ha posadzono pierwsze winorośla. Początkowa ilość to 2400 sadzonek odmiany Regent (czerwone wino) i Solaris (białe wino). Z roku na rok winnica powiększa się i rośnie na dzień dzisiejszy licząc 3h.Wina powstają ze szczepów Solaris, Regent, Seyval Blanc, Muscaris i Johanniter, a wszystkie grona zbierane są tradycyjnie - ręcznie.

- Produkujemy rocznie około 15 tys. butelek, jesteśmy winnicą ekologiczną. W najbliższym czasie planujemy rozwój, bo uważamy, że takie czasy jak obecnie, powinny skłaniać do rozwoju, a nie do wyciszania biznesu. Nasze plany nie legły w gruzach, a nabierają jeszcze większego tempa - mówi też Karol Nizio.

- Obecnie chcemy rozwijać sprzedaż internetową i choć sprzedaż wina w internecie jest obecnie problemem - ale skoro odcięta została możliwość sprzedaży do HoReCa, a w branży widać dużo ruchów co do uzyskania zgody od rządu na sprzedaż internetową - to mamy nadzieję, że to się niedługo zmieni – dodaje.

Wino z Winnicy Dworu Sanna Solaris zostało docenione w Międzynarodowym Konkursie Galicja Vitis 2015 zdobywając drugie miejsce i Złoty Medal. W konkursie brało udział 416 win z 11 krajów w tym 145 win z Polski. Oprócz polskich byly wina ze Słowacji Czech ,Wegier, Niemiec ,Francji ,Włoch,Grecji, Słowenii i Portugalii.